  • BIST 10960.43
  • Altın 5725.695
  • Dolar 42.4417
  • Euro 49.6539
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Güney Kıbrıs’taki işsizlik rakamları açıklandı

» »
Kıbrıs’ta İstatistik Dairesi, güney Kıbrıs'taki kasım ayına ait işsizlik rakamlarını açıkladı.
Güney Kıbrıs’taki işsizlik rakamları açıklandı

Alithia gazetesi dairenin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta kasım ayında, kayıtlı işsiz sayısının 10 bin 924 olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ekim ayındaki kayıtlı işsiz sayısının 7 bin 99 olduğunu, kasım ayında ise bunun artarak 10 bin 924’e çıktığını yazan gazete, işsiz sayısındaki artışın-her yıl olduğu gibi- turizm sezonunun sona ermesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Habere göre, iş gücü piyasasının temel eğilimini yansıtan mevsimsel olarak düzeltilmiş verilere göre ise işsizlik; Ekim 2025’te 9 bin 723 olarak kaydedilirken Kasım 2025’te yüzde 3.6 artışla 10 bin 78’e yükseldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Larnaka Havalimanı’na iniş yapamayan uçak, hava koşulları nedeniyle pisti pas geçerek Baf’a iniş yaptı01 Aralık 2025 Pazartesi 12:00
  • Doğu Akdeniz Hareketliliği ve Lübnan MEB Anlaşması Rum Basınında30 Kasım 2025 Pazar 13:11
  • Güney Kıbrıs'a gönderilen 5 koliden 25 kilo hintkeneviri çıktı29 Kasım 2025 Cumartesi 15:57
  • Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 70’i online alışveriş yaptı: Son 5 yılın en yüksek oranı29 Kasım 2025 Cumartesi 15:47
  • Kıbrıslı Türk olduğu iddia edilen hırsız suçüstü yakalandı27 Kasım 2025 Perşembe 18:28
  • Ukrayna medyasına göre Oroklini’de kaçırılmak istenen Ukraynalı eski bakan Volodymyr Demchyshyn26 Kasım 2025 Çarşamba 14:14
  • Nikos Christodoulides Beyrut'da26 Kasım 2025 Çarşamba 13:11
  • Hristodulidis Lübnan’da: Güncellenmiş Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalanıyor26 Kasım 2025 Çarşamba 12:36
  • Her 4 Evden 1’i Yabancıya: Güney Kıbrıs’ta Alarm Zilleri Çalıyor24 Kasım 2025 Pazartesi 15:06
  • Baf'ta eski kız arkadaşının babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti24 Kasım 2025 Pazartesi 14:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti