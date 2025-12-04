Güney Kıbrıs’taki işsizlik rakamları açıklandı

Alithia gazetesi dairenin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ta kasım ayında, kayıtlı işsiz sayısının 10 bin 924 olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ta ekim ayındaki kayıtlı işsiz sayısının 7 bin 99 olduğunu, kasım ayında ise bunun artarak 10 bin 924’e çıktığını yazan gazete, işsiz sayısındaki artışın-her yıl olduğu gibi- turizm sezonunun sona ermesiyle ilişkili olduğunu belirtti.

Habere göre, iş gücü piyasasının temel eğilimini yansıtan mevsimsel olarak düzeltilmiş verilere göre ise işsizlik; Ekim 2025’te 9 bin 723 olarak kaydedilirken Kasım 2025’te yüzde 3.6 artışla 10 bin 78’e yükseldi.