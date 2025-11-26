Hristodulidis Lübnan’da: Güncellenmiş Münhasır Ekonomik Bölge anlaşması imzalanıyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Beyrut ziyaretinde, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında 2007’de imzalanan ancak onaylanmayan Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının güncellenmiş versiyonunun imzalanması bekleniyor.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugünkü Lübnan ziyaretini, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında güncellenmiş Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması imzalamak için gerçekleştireceği bildirildi.

POLİTİS

Politis “Kıbrıs-Lübnan: MEB İmzalıyorlar” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, Hristodulidis’in Beyrut ziyaretinin amacını gizli tutmasına rağmen “Politis to the point”in (gazetenin web sayfasındaki İngilizce bölümü) Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun ile görüşmesinde yapılacak iki açıklamadan birinin, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması olacağı yönünde bilgi aldığını aktardı.

Habere göre, Lübnan Bakanlar Kurulu’nun bir ay önce onayladığı anlaşma, Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında 2007’de imzalanan ancak Lübnan Meclisi'nin onaylamadığı anlaşmanın güncellenmiş bir versiyonu.

Haberde, Lübnan’ın, tanımadığı bir ülkeyle yapılması nedeniyle 2022’de ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile vardığı gayriresmi deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını Meclis yerine o zamanki devlet başkanı Mişel Avn’ın onaylaması usulünü uygulamaya karar verdiği hatırlatıldı.

Habere göre bugün Güney Kıbrıs-Lübnan MEB anlaşması da büyük olasılıkla aynı yöntemle imzalanacak. Anlaşma Lübnan’daki iç onay (devlet başkanı ya da bir bakanın emirnamesi aracılığıyla) ve Rum meclisinde onaylanması sonrasında yürürlüğe girecek.

Habere göre Rum yönetimi ve Lübnan hükümeti, BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf ülkeler olarak deniz sınırlarını belirlemek için “ortay hat” yöntemini uygulamayı kararlaştırdı.

Rum Yönetimi'nin Mısır ve İsrail ile yaptığı anlaşmalarda da aynı yöntemi kullandığı belirtilen haberde, anlaşmanın yeni versiyonuna Lübnan-İsrail kuzey sınırını temel alan, Lübnan-Suriye kuzey sınırını da belirleyen ve yine ortay hat yönteminin kullanıldığı değişiklikler getirildi.

Bütün müdahiller katıldığında Güney Kıbrıs, Lübnan ve Suriye sularının buluştuğu noktanın birleştirilmesine olanak tanıyacak bir standart da eklendi.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Lübnan’ın deniz bölgelerini sınırlandırma anlaşmasıyla birlikte artık Suriye’nin Lübnan, Türkiye ve muhtemelen Güney Kıbrıs ile benzer görüşmelere girme yolunun açılmakta olduğunu ancak Suriye’nin mevcut devlet başkanı Ahmed El Şara’nın ulusal ilgi alanıyla ilgili hassas müzakerelere katılıp katılamayacağının belirsiz olduğunu yazdı.

Habere göre Hristodulidis, Beyrut ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada iki önemli konuyla ilgili açıklama yapılacağını söylemiş ancak siyasi nedenlerden dolayı detay vermemişti. Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Beyrut’ta yapılacak açıklamaların “enerji iş birliği ve geniş bölgesel yönlerle” ilgili olduğunu söylemişti.

Haberde, Hristodulidis ve Aoun’un bugün bölgesel gelişmeler, güvenlik ve istikrar ve ortak ilgi alanındaki iş birliklerini de ele alacağı belirtildi ve Güney Kıbrıs’ın, Lübnan’ın dayanıklılık ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem verdiği ve Lübnan-AB ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi taahhüdüne bağlı olduğu savunuldu.

Habere göre Beyrut ziyaretinde Hristodulidis’e Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ve Milli Güvenlik Danışmanı Tasos Conis, Başkanlık Diplomatik Büro Şefi Doros Venezis ve bürokratlar eşlik edecek. Bu bağlamda bugün açıklama yapılması beklenebilecek konuların; “komşu ülkelerle olası bölgesel iş birliği, Dünya Bankası’nın Lübnan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısıyla ilgili inceleme başlatması, enerji özerkliğiyle ilgili teknik bilgi alışverişi, kapsamlı bir AB-Lübnan stratejik anlaşmasıyla ilgili görüşmelerin başlaması ve düzensiz göç konusunda ileri iş birliği” olduğu belirtildi.

FİLELEFTHEROS

Fileleftheros “Enerji Konuları İçin Lübnan’a” başlıklı haberinde Hristodulidis ve hükümetinin bugünkü Beyrut ziyaretinin amacını açıklamaktan "ısrarla kaçındığını", Hristodulidis’in gazetecilerin ilgili sorularına “iki önemli konu için gidiyorum, bunları Lübnan’da açıklayacağım. İletişim ve siyasi sebepler gibi birçok nedenden dolayı, müsaade edin bugün açıklamayayım” dediğini aktardı.

Habere göre Hristodulidis ve beraberindekiler Beyrut’a saat 11.00 sularında ulaşacak, havalimanında Lübnan Bayındırlık ve Taşımacılık Bakanı Fayez Rasamni tarafından karşılanacak, Lübnan Başkanlık sarayına giderek Lübnan Devlet Başkanı Joseph Aoun tarafından resmi törenle karşılanacak.

Hristodulidis ile Aoun önce baş başa görüşecek ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. İkilinin, saat 12.30 sıralarında ortak açıklama yapmaları ve ardından çalışma yemeğine geçmeleri ve Hristodulidis’in Lübnan Başkanlık Sarayı’ndan saat 14.00’te ayrılması bekleniyor.