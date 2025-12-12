  • BIST 11311.31
Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer A. Köseoğlu, bu hafta sonu Kamu Yeterlik sınavlarının yapılacağını belirtti.
Kamu Yeterlilik sınavları bu hafta sonu yapılacak

Kamu Yeterlik Sınavları yanı sıra, hafta sonu Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmenliği Sınavı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü-IV. Derece Teknisyen, Sivil Havacılık Dairesi- II. Derece Elektronik Mühendisi, I. Derece Meydan İtfaiye Memuru, I. Derece Teknisyen (Elektrik-Elektronik), I. Derece Teknisyen (Makine) yazılı sınavları da yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan KHK Başkanı Ömer A. Köseoğlu, 13-14 Aralık tarihlerinde, Türk Maarif Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilecek sınavlara toplam 3bin 853 adayın başvurduğunu vurguladı.

Köseoğlu, adaylara 9 Aralık Salı günü sınav yeri ve saatini bildiren sms gönderildiğini, aynı zamanda da khk.gov.ct.tr web sitesinde aday numaraları ile çağrı yapıldığını kaydetti.

“Kimliğini belgeleyemeyen adaylar sınava alınmayacak”

Adayların sınava girerken kimlik kartı veya kimliğini doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğunu belirten Köseoğlu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağını vurguladı.

Köseoğlu, ayrıca adayların sınav saatinden 30 dakika önce belirtilen sınav salonu önünde hazır olmalarının önemine işaret ederek, “Sınav esnasında koyu, parlak ve yumuşak uçlu bir kurşun kalem kullanılması (örneğin 2B), yumuşak bir silginin tercih edilmesi ve cevap anahtarında işaretlenecek dairelerin dışına taşılmaması gerekiyor.” dedi.

“Sınav sonuçları aynı gün içerisinde khk.gov.ct.tr adresli resmî web sitesinden duyurulacak”

Köseoğlu açıklamasında, sınav sonuçlarının aynı gün içinde khk.gov.ct.tr adresli resmî web sitesinden duyurulacağını, sınav sonrası açıklanacak sonuçların geçici sonuçlar olup, kesin sonuçların ise üç iş günü boyunca itirazların değerlendirilmesi sonrası belirleneceğini de belirtti.

Başarılı adayların, sertifikalarını sonuçların kesinleşmesi ardından daha sonra açıklanacak bir tarihte KHK Başkanlığı’ndan  alabileceklerini kaydeden Köseoğlu, adaylara başarılar diledi.

