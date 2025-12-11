Hür-İş’ten Çalışma Bakanı’na çağrı: “Sayın Bakan, siz de Metin Arhun gibi mi düşünüyorsunuz?”

Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un son günlerde yaptığı açıklamaların çalışma barışını tehdit ettiğini belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un asgari ücretle ilgili sözlerinin “çalışma barışına, toplumsal adalete ve insan onuruna açıkça aykırı” olduğunu söyledi. Serdaroğlu, Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’nun bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini belirterek “Sayın Bakan, siz de Metin Arhun gibi mi düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Metin Arhun’un Hindistan ve Pakistan’daki asgari ücretleri örnek göstererek KKTC’deki asgari ücreti “kabul edilemez” bulmasının gerçeklikten ve insani değerlerden uzak olduğunu belirten Serdaroğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Arhun, ‘Hindistan’da asgari ücret 80 dolar, Pakistan’da 100 dolar; biz nasıl 1000 euro verebiliriz?’ diyor. Eğer bu ülkelerin ücretleri bu kadar cazipse, gidip orada üretim yapsınlar. Bu ülkede iş yapmanın, bu ülkenin pazarından kazanç sağlamanın bir karşılığı vardır; o da emeğe saygıdır.”

“Halkı tanımayan, hayal âleminde açıklamalar”

Arhun’un “Hiçbir Kıbrıslı asgari ücrete çalışmaz” sözlerini de sert eleştiren Serdaroğlu, binlerce kişinin asgari ücretle çalıştığını, ay sonunu getirmek için mücadele ettiğini söyledi:

“İnsanların yaşam mücadelesini yok saymak, tüm toplumu kamu çalışanı zannetmek ancak toplumdan kopuk, hayal âleminde yaşayanların göstereceği bir tutumdur.”

Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu’nun bu yaklaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak işveren temsilcilerinin çalışanı küçümseyen değil, birlikte üretimi ve refahı büyütmeyi önceleyen bir anlayışa sahip olması gerektiğini ifade etti.

“Emek yoksa üretim de yok, sermaye de yok”

“Emekçinin hakkını küçümseyen bir yaklaşımın ne ekonomik sürdürülebilirliği vardır ne de toplumsal meşruiyeti.” diyen Serdaroğlu, işverenler ve çalışanların karşılıklı saygı içinde üretimi büyütmesi gerektiğini kaydetti.

Hasipoğlu’na çağrı: “Açıklama yapın”

Hür-İş Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na da doğrudan çağrıda bulundu:

“Sayın Bakan, siz de Metin Arhun gibi mi düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi kamuoyuna açıklamanızı bekliyoruz.”