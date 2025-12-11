  • BIST 11193.88
  • Altın 5767.86
  • Dolar 42.6066
  • Euro 49.8917
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Hür-İş’ten Çalışma Bakanı’na çağrı: “Sayın Bakan, siz de Metin Arhun gibi mi düşünüyorsunuz?”

» »
Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un son günlerde yaptığı açıklamaların çalışma barışını tehdit ettiğini belirterek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nu kamuoyuna açıklama yapmaya çağırdı.
Hür-İş’ten Çalışma Bakanı’na çağrı: “Sayın Bakan, siz de Metin Arhun gibi mi düşünüyorsunuz?”

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, İşverenler Sendikası Başkanı Metin Arhun’un asgari ücretle ilgili sözlerinin “çalışma barışına, toplumsal adalete ve insan onuruna açıkça aykırı” olduğunu söyledi. Serdaroğlu, Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’nun bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini belirterek “Sayın Bakan, siz de Metin Arhun gibi mi düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Metin Arhun’un Hindistan ve Pakistan’daki asgari ücretleri örnek göstererek KKTC’deki asgari ücreti “kabul edilemez” bulmasının gerçeklikten ve insani değerlerden uzak olduğunu belirten Serdaroğlu, şöyle konuştu:

“Sayın Arhun, ‘Hindistan’da asgari ücret 80 dolar, Pakistan’da 100 dolar; biz nasıl 1000 euro verebiliriz?’ diyor. Eğer bu ülkelerin ücretleri bu kadar cazipse, gidip orada üretim yapsınlar. Bu ülkede iş yapmanın, bu ülkenin pazarından kazanç sağlamanın bir karşılığı vardır; o da emeğe saygıdır.”

“Halkı tanımayan, hayal âleminde açıklamalar”

Arhun’un “Hiçbir Kıbrıslı asgari ücrete çalışmaz” sözlerini de sert eleştiren Serdaroğlu, binlerce kişinin asgari ücretle çalıştığını, ay sonunu getirmek için mücadele ettiğini söyledi:

“İnsanların yaşam mücadelesini yok saymak, tüm toplumu kamu çalışanı zannetmek ancak toplumdan kopuk, hayal âleminde yaşayanların göstereceği bir tutumdur.”

Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu’nun bu yaklaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak işveren temsilcilerinin çalışanı küçümseyen değil, birlikte üretimi ve refahı büyütmeyi önceleyen bir anlayışa sahip olması gerektiğini ifade etti.

“Emek yoksa üretim de yok, sermaye de yok”

“Emekçinin hakkını küçümseyen bir yaklaşımın ne ekonomik sürdürülebilirliği vardır ne de toplumsal meşruiyeti.” diyen Serdaroğlu, işverenler ve çalışanların karşılıklı saygı içinde üretimi büyütmesi gerektiğini kaydetti.

Hasipoğlu’na çağrı: “Açıklama yapın”

Hür-İş Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’na da doğrudan çağrıda bulundu:

“Sayın Bakan, siz de Metin Arhun gibi mi düşünüyorsunuz? Bu konudaki görüşlerinizi kamuoyuna açıklamanızı bekliyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liderler bir araya geliyor10 Aralık 2025 Çarşamba 19:41
  • CTP Genel Başkanı İncirli, Girne ve Dikmen belediyelerini ziyaret etti10 Aralık 2025 Çarşamba 19:38
  • Hristodulidis: Erhürman ile yapacağım görüşmeler çok kritik10 Aralık 2025 Çarşamba 19:35
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na atama10 Aralık 2025 Çarşamba 19:31
  • Milli Eğitim Bakanlığı’ndan duyuru10 Aralık 2025 Çarşamba 19:30
  • Hafta sonu yağış beklenmiyor10 Aralık 2025 Çarşamba 19:29
  • Bakan Çavuşoğlu: Yarın okullar idari tatil09 Aralık 2025 Salı 14:41
  • Polis trafiğe kapalı ve açılan yolları duyurdu09 Aralık 2025 Salı 10:23
  • Sıla Usar İncirli: Derhal bir kriz masası oluşturulmalı09 Aralık 2025 Salı 10:08
  • Erhürman: Kıbrıslı Türklerin azınlık statüsüne düşürülmesini kimse kabul etmez09 Aralık 2025 Salı 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti