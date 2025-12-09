Sıla Usar İncirli: Derhal bir kriz masası oluşturulmalı

Sıla Usar İncirli, ülkede etkisini artıran sağanak yağışlara ve dere taşkınlarına dikkat çekerek hükümete acil çağrıda bulundu. Usar İncirli, yağışların durmadığını ve derelerde su seviyesinin hızla yükseldiğini belirterek, “Bu mesele artık sadece altyapı sorunu değildir” dedi.

Hükümetin derhal bir kriz masası oluşturması gerektiğini vurgulayan Usar İncirli, tüm imkân ve kaynakların afet bölgelerine yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.