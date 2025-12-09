Polis trafiğe kapalı ve açılan yolları duyurdu

  • BIST 11204.67
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt – Lefkoşa ana yolunun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları arası trafik akışına yeniden açıldı.
Şiddetli yağış ve su baskıları nedeniyle trafik akışına kapatılan bazı güzergahlar su seviyesinin düşmesiyle yeniden trafiğe açılırken, bazı yollar halen trafik akışına kapalı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt – Lefkoşa ana yolunun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları arası trafik akışına yeniden açıldı.

Halen trafik akışına kapalı olan yollar ise şöyle:

  • Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun, Türkeli Çemberi ile Alayköy Çemberi arası Güzelyurt’tan Lefkoşa geliş yönü trafiğe kapalı.
  • Gönyeli Şht Hüseyin Amca Caddesi trafiğe kapalı.
  • Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Alt Geçidi trafiğe kapalı.
  • Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası çift yönlü olarak trafik akışına halen kapalı.

Sürücülerin, yollarda oluşan su birikintilerinden geçerken yavaş ve dikkat seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.

