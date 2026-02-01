“Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurduğumuz kardeşlik cephesi daha güçlü olacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Korkuteli bölge halkıyla buluştu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ve yoğun ilgi ile karşılanan İncirli’ye Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Fide Kürşat, Teberüker Uluçay, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp eşlik etti. Korkuteli bölge halkın sorun ve taleplerini tek tek dinleyen ardından da çözüm önerilerini anlatan Sıla Usar İncirli, CTP’nin, kanatlarının çok geniş olduğunu, ayrımcılık gözetmeden toplumun tümünün sorunlarına çözüm arayan bir kitle partisi olduğunu vurguladı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bölge halkına seslenerek yaptığı konuşmada, yaşanan yolsuzluk ve rüşvet iddialarını hatırlatarak “Yolsuzluk varsa, adalet yok demektir. Ama daha da önemlisi, halka hizmet yok demektir” dedi. Bütün sorunların yolsuzluk ve rüşvetle bağlantılı olduğuna dikkat çeken İncirli, ihalesiz, usulsüz alımlarla devletin kaynaklarının peşkeş çekildiğini söyledi ve Maliye’nin milyarlarca liralık borcu olduğunu ekledi. İncirli, “Memleketi borca batırdılar ve borçlanmaya da devam ediyorlar. Bu kadar borçla vatandaş hizmet alamaz. Biz bu enkazın farkındayız bu yıkımı durduracağız” şeklinde konuşarak mevcut düzende zenginlerin zenginleştiğini halkın ise her geçen gün fakirleştiğini belirtti ve bu olurken de kardeşlik bağlarının bozulduğunu söyledi. “Biz kardeşlik ve eşitlik cephesini kurduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kardeşlik cephesi kazandı. Bu kardeşlik devam etmeli” diyen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP’nin, kanatlarının çok geniş olduğunu, ayrımcılık gözetmeden toplumun tümünün sorunlarına çözüm arayan bir kitle partisi olduğunu vurguladı.

“CTP iktidarında adalete ve halka hizmet eden yeni bir düzen kurulacak”

CTP’nin adalete ve halka hizmet ettiğinin de altını çizen İncirli, “Talebimiz net, biz erken seçim istiyoruz çünkü halka hizmet etmek, kurumları güçlendirmek ve en önemlisi adalet istiyoruz. Onlar erken seçimden kaçıyorlar ve her geçen gün ülkeyi daha da zarara uğratıyorlar” şeklinde konuştu. İncirli, siyasetin halk için yapıldığını devletin de halka hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Sıla Usar İncirli, ayrıca bu kirliliğin en büyük göstergelerinden birinin güvenlik krizi olduğunu da belirterek “İlk işimiz nüfus sayımı ve kayıt dışılıkla mücadele olacak. Üretimi destekleyen, kendi ayaklarımızın üstünde duracağımız adaletli, herkesin eşit olduğu, şeffaf ve hesap verebilir yeni bir düzen kuracağız” dedi.

Latif: Belediye hizmetlerimiz artarak devam ediyor

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ise Korkuteli’nin hizmetlerinin artarak devam ettiğini dile getirerek 1981’de değişen su şebekesinin neredeyse bitmek üzere olduğunu söyledi ve bunun gelecek nesillere de kalacak yüz yıllık bir yatırım olarak değerlendirdi. Latif konuşmasını su sözlerle tamamladı; Tek başımıza iktidar yürüyüşü ile başlattığımız bu mücadelede bizlerle olmanız, burada olmanız çok anlamlı. Gelen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Kayalp: CTP iktidar hedefiyle yola çıktı ve bu yolda halk ile beraber yürüyor

CTP Mağusa İlçe Örgütü Başkanı Oktay Kayalp da konuşmasına gelen herkese teşekkür ederek başladı ve beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CTP’nin iktidar hedefiyle yola çıktığını ve bu yolda yürürken halkın taleplerini de dikkate alarak güvenilir bir programla yürüdüğünü belirten Kayalp, “bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.