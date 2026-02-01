  • BIST 12433.5
Fransa'nın son gazete satıcısı liyakat nişanına layık görüldü

Fransa’nın son gazete satıcısı Ali Akbar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Ulusal Liyakat Nişanı’na layık görüldü.
Guardian’ın haberine göre 50 yıldır başkent Paris sokaklarında gazete satan 73 yaşındaki Akbar kentin kültürel dokusunun bir parçası.

Ülkedeki son gazete satıcısı olarak bilinen adama Fransa’nın en prestijli ödüllerinden biri verildi.

lysee Sarayı’nda düzenlenen törenle Macron, Pakistan doğumlu Akbar’ı ‘Fransızların en Fransızı’ olarak tanıttı. Gazete satıcısı üstün hizmetleri nedeniyle Ulusal Liyakat Nişanı’yla olarak onurlandırıldı.

Macron şöyle konuştu: “Sen altıncı bölgenin aksanı, pazar sabahları Fransız basınının sesisin. Hatta haftanın diğer günleri de öyle. 50 yıldan fazladır restoran masaları arasında dolaşan sıcak bir ses.”

Akbar her gün Paris’te yürümekten mutlu olduğunu söylüyor. Paris’te evlenip beş çocuk büyüten gazete satıcısı son dönemde satışların azalmasından mutsuz: “Sekiz saatte 20 adet Le Monde gazetesi satıyorum. Her şey dijital, insanlar artık gazete almıyor.”

Enerjisi oldukça şehrin sokaklarında dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Akbar “Emeklilik mezara kadar beklemek zorunda” diye de şaka yapmayı ihmal etmedi.

