  • BIST 12433.5
  • Altın 7126.9
  • Dolar 44.226
  • Euro 51.2028
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKALübnan'da İsrail'in saldırıları sonucu 4'ü çocuk 14 kişi hayatını kaybetti

Koop-Sen "ödemeler eksik yapıldığı" gerekçesiyle grev ve eylem yapıyor

» »
Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi ve İş Yasası gereğince yapılması gereken “ödemeler eksik yapıldığı” gerekçesiyle grev ve eylem yapıyor.
Perşembe günü Koop Süt, Zirai Levazım ve Binboğa’da 3 saatlik; pazartesi ise Koop Süt’te tam gün grev uygulanacak

Sendika perşembe günü Koop Süt, Zirai Levazım ve Binboğa’da 08.00-11.00 saatleri arasında; 23 Mart Pazartesi ise Koop Süt’te tam gün uyarı grevi uygulayacak. Koop-Sen perşembe günü saat 09.30’da Koopbank Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması da yapacak.

Her 3 iştirakteki tüm eksik ödemeler tamamlana kadar ek mesai çalışmama eylemi de uygulanacak.

Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz yazılı açıklamasında Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası iştiraklerinden Koop Süt, Zirai Levazım Koop ve Binboğa Yem Kooperatifinde çalışanların maaşları, hayat pahalılığı ve bayram ödeneklerinin, Ocak 2026’dan beridir, ikinci kez eksik ödendiğini belirtti.

2025 yılına ait sosyal yardım ve primlerin de ödenmediğini kaydeden Güröz, Çalışma Bakanlığı’nın ödemeler konusunda 11 Mart tarihinde uyarı yaptığını da anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti