O iki ismin ülkeye girişi yasaklandı

Bakanlar Kurulu, organ kaçakçılığı ve insan ticareti ile anılan iki kritik ismin ülkeye girişini yasakladı.
O iki ismin ülkeye girişi yasaklandı

Bakanlar Kurulu, organ kaçakçılığı ve insan ticareti ile anılan iki kritik ismin ülkeye girişini yasakladı.

Alınan kararla, kırmızı bültenle aranan Yusuf Erçin Sönmez ile organ mafyası lideri olarak bilinen Boris Volfman artık KKTC’ye giremeyecek.

Resmi belgelerde yer alan bilgilere göre Sönmez, “kasten ağır yaralama ve insan kaçakçılığı” suçlarından Rusya tarafından aranıyor. Volfman’ın ise Sönmez ile birlikte uluslararası organ kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu, birçok ülkede güvenlik birimlerinin radarına girdiği ifade ediliyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı güvenlik raporu, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Raporda, söz konusu iki ismin kamu güvenliği açısından açık tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Hükümet, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 7’nci maddesini işleterek kritik kararı hayata geçirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Koop-Sen "ödemeler eksik yapıldığı" gerekçesiyle grev ve eylem yapıyor
  Döviz güne nasıl başladı?
  Barçın: "Bazı kişilere 50 bin TL'lik yardım çekleri verildi"
  KKTC'de gazete dağıtımı durma noktasında
  Kimliksizler Derneği'nden Nüfus Dairesi ile önemli görüşme
  Akpınar: DP yok sayılarak hazırlanan hiçbir yasaya 'evet' demeyecek
  CTP'nin "Yarın İçin Şimdi-Geleceği Birlikte Kuruyoruz" çalıştayının ikinci günü tamamlandı
  Genel Kurul denetim göreviyle toplanacak
  Döviz güne nasıl başladı?
  Erhürman: Bostancı'da seyrüsefer hizmeti başladı, Derinya'da henüz başlamadı
