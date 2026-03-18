O iki ismin ülkeye girişi yasaklandı

Bakanlar Kurulu, organ kaçakçılığı ve insan ticareti ile anılan iki kritik ismin ülkeye girişini yasakladı.

Alınan kararla, kırmızı bültenle aranan Yusuf Erçin Sönmez ile organ mafyası lideri olarak bilinen Boris Volfman artık KKTC’ye giremeyecek.

Resmi belgelerde yer alan bilgilere göre Sönmez, “kasten ağır yaralama ve insan kaçakçılığı” suçlarından Rusya tarafından aranıyor. Volfman’ın ise Sönmez ile birlikte uluslararası organ kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu, birçok ülkede güvenlik birimlerinin radarına girdiği ifade ediliyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı güvenlik raporu, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Raporda, söz konusu iki ismin kamu güvenliği açısından açık tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Hükümet, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 7’nci maddesini işleterek kritik kararı hayata geçirdi.