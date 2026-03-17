Son dakika! Washington'da savaş depremi! ABD Ulusal Terörle Mücadele Direktörü Joe Kent "İsrail lobisini" suçlayarak istifa etti

Trump'ın ikinci döneminin en kritik istihbarat atamalarından biri olan Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, bugün görevinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa mektubunda savaşı "vicdanen" destekleyemeyeceğini belirten Kent, çok ağır bir suçlamada bulunarak savaşın "İsrail'in ve güçlü Amerikan lobisinin baskısıyla" başlatıldığını ilan etti.

Orta Doğu'da üçüncü haftasına giren ABD-İran savaşının siyasi ve bürokratik faturası Washington'da kendini göstermeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joseph "Joe" Kent, 17 Mart 2026 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Başkan Donald Trump tarafından 2025'in Şubat ayında bu kritik göreve aday gösterilen ve Temmuz 2025'te Senato'dan onay alarak göreve başlayan Kent, istifa kararını X (eski Twitter) hesabı üzerinden duyurdu. Başkan Trump'a hitaben yazdığı istifa mektubunu kamuoyuyla paylaşan Joe Kent'in kullandığı ifadeler, savaşın Beyaz Saray içindeki meşruiyet tartışmalarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

"SAVAŞIN SEBEBİ İSRAİL VE GÜÇLÜ AMERİKAN LOBİSİ"

Deneyimli istihbaratçının istifa mektubundaki en sarsıcı bölüm, savaşın çıkış nedenlerine dair yaptığı itiraflar oldu. "İran'da devam eden savaşı vicdanen destekleyemem" diyen Kent, resmi anlatının aksine İran'ın ABD için "yakın bir tehdit (imminent threat) oluşturmadığını" savundu.

Savaşın arkasındaki asıl itici gücü açıkça hedef alan Kent, mektubunda, "Bu savaşı İsrail ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" ifadelerini kullandı. Eski direktör bununla da yetinmeyerek, üst düzey İsrailli yetkililerin ve bazı Amerikan medya mensuplarının ortak bir "dezenformasyon kampanyası" yürüttüğünü ve Başkan Trump'ı İran'ın acil bir tehdit oluşturduğuna bu yolla inandırdıklarını iddia etti.

ŞEHİT EŞİNDEN DUYGUSAL VEDA: "AMERİKAN CANLARIYLA ÖDENİYOR"

Joe Kent'in istifası, sadece siyasi bir tavır olmanın ötesinde derin bir kişisel ve askeri arka plan barındırıyor. 1998-2018 yılları arasında ABD Ordusu'nda 'Yeşil Bereli' (Green Beret) olarak görev yapan ve Irak başta olmak üzere 11 kez sıcak muharebeye katılan, ardından CIA'de paramiliter operasyonlar yürüten Kent, mektubunda bu askeri geçmişine atıfta bulundu.

Eşi Shannon Kent'in 2019 yılında Suriye'de IŞİD saldırısında şehit düştüğünü hatırlatan NCTC'nin eski bir numarası, "Amerikan halkına fayda sağlamayan ve Amerikan canlarıyla ödenen bir savaşa yeni nesli göndermeyi vicdanım kabul etmiyor" diyerek savaşın insani boyutuna isyan etti.

İSTİHBARAT CAMİASINDA ŞAŞKINLIK

Joe Kent'in aynı zamanda ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olması, istifanın etkisini daha da büyütüyor. ABD askeri varlıklarının ağır roket ve drone saldırılarına uğradığı, Hürmüz Boğazı krizinin küresel petrol fiyatlarını rekor seviyelere taşıdığı bir dönemde gelen bu istifa, ABD istihbarat camiasında şaşkınlık yarattı.

Beyaz Saray'dan ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden (ODNI) Kent'in ağır suçlamalarına ve istifasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak siyasi analistler, askeri operasyonların faturası kabardıkça Trump yönetimindeki bu tür "vicdani" ve stratejik kopuşların artabileceği uyarısında bulunuyor.