Trump: Kanada 51’inci, Grönland 52’nci eyalet olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğinde yaptığı açıklamada, Kanada’yı ABD’nin 51’inci eyaleti yapmak istediğini, Grönland’ın 52’nci, Venezuela’nın ise 53’üncü eyalet olabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’da düzenlenen Alfalfa Club etkinliğinde yaptığı açıklamada, Kanada’yı ABD’nin 51’inci eyaleti yapmak istediğini, Grönland’ın 52’nci, Venezuela’nın ise 53’üncü eyalet olabileceğini söyledi.

Trump, Grönland’a ilişkin ifadelerinde, “Grönland’ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız” dedi. Ancak daha sonra sözlerini yumuşatan Trump, “Hiçbir zaman Grönland’ı 51’inci eyalet yapmak istemedim. Kanada’yı 51’inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland 52’nci eyalet olacak, Venezuela da 53’üncü olabilir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh’a da değinen Trump, faiz oranlarıyla ilgili sözlerinin ardından, “Eğer faizleri düşürmezse ona dava açacağım. Şaka yapıyorum” diyerek açıklamalarının mizah içerdiğini belirtti.

Trump, daha sonra yaptığı değerlendirmede Kanada, Grönland ve Venezuela’ya ilişkin sözlerinin de şaka amaçlı olduğunu ifade etti.