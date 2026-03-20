YDÜ Kampüsünde yayalara çarptılar!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 19.03.2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında, Yakın Doğu Üniversitesi içerisinde faaliyet gösteren bir süpermarkete ait araç park yerinde, Mykola STASHKEVYCH (E-79) yönetimindeki MN 302 plakalı salon araç, geri geri güney istikametine doğru seyrettiği sırada, gerisinde kuzey istikametine yürümekte olan E.A. (K-56) ve H.V.A. (K-28)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan her iki yaya, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam ediyor.