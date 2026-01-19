  • BIST 12433.5
  • Altın 6490.42
  • Dolar 43.2672
  • Euro 50.3246
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

Trump'tan Norveç Başbakanı’na mektup: Nobel Barış Ödülü’nü bana vermediğinize göre barışı düşünmeme gerek yok, ABD'nin çıkarlarına odaklanacağım

» »
ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nü alamamasını gerekçe göstererek, Grönland konusundaki tutumunu sertleştirdi. Trump’ın bu kapsamda Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre’ye bir mektup gönderdiği bildirildi.
Trump'tan Norveç Başbakanı’na mektup: Nobel Barış Ödülü’nü bana vermediğinize göre barışı düşünmeme gerek yok, ABD'nin çıkarlarına odaklanacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nü alamamasını gerekçe göstererek, Grönland konusundaki tutumunu sertleştirdi. Trump’ın bu kapsamda Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre’ye bir mektup gönderdiği bildirildi.

Trump, mektubunda Nobel Komitesi’nin kendisine ödül vermemesini eleştirerek, bunun dış politika yaklaşımını etkilediğini ifade etti. Trump’ın, “Savaşları durdurmama rağmen Nobel verilmedi. Bu nedenle artık dünya barışını düşünmek zorunda değilim. Amerika'nın çıkarlarına odaklanacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Mektupta Trump, Danimarka’nın Grönland’ı Rusya ve Çin gibi küresel rakiplere karşı yeterince koruyamadığını savundu. Trump, Grönland’ın küresel güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu ve ABD’nin bölgede daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Trump’ın çıkışı, ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Avrupa tarafı ise Grönland’ın Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olduğunu ve satılmasının söz konusu olmadığını daha önce birçok kez vurgulamıştı.

Norveç hükümeti, Nobel Barış Ödülü’nün bağımsız bir komite tarafından verildiğini, Norveç devletinin bu süreçte herhangi bir rolü bulunmadığını hatırlattı.

Grönland yönetimi de bölgenin statüsüne ilişkin kararların yalnızca Grönland halkına ait olduğunu yineledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump'ın Maduro hamlesi: Çin ve Rusya benzer yöntemlere başvurabilir mi?05 Ocak 2026 Pazartesi 09:31
  • Maduro sonrası iktidarın kilit ismi: Delcy Rodriguez kimdir?04 Ocak 2026 Pazar 10:57
  • Trump: Venezuela’yı biz yöneteceğiz04 Ocak 2026 Pazar 10:47
  • Trump: Küba hakkında da konuşmak zorunda kalacağız03 Ocak 2026 Cumartesi 21:39
  • Otobüs şoförlüğünden devlet başkanlığına ABD'nin alıkoyduğu Venezuelalı lider Nicolas Maduro03 Ocak 2026 Cumartesi 21:25
  • Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Venezuela topraklarının bombalanması ve devlet başkanının gözaltına alınması, kabul edilemez03 Ocak 2026 Cumartesi 21:00
  • Kolombiya lideri Petro: Kolluk kuvvetlerimiz sınır bölgesine konuşlandırılıyor03 Ocak 2026 Cumartesi 20:54
  • Çin: ABD’nin hegemonik eylemleri uluslararası hukuku ve Venezuela’nın egemenliğini ihlal ediyor03 Ocak 2026 Cumartesi 20:51
  • ABD'nin Venezuela saldırısına tepkiler ne oldu?03 Ocak 2026 Cumartesi 20:32
  • ABD, Venezuela lideri Maduro'yu 'uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla' yargılayacak03 Ocak 2026 Cumartesi 20:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti