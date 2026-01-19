Trump'tan Norveç Başbakanı’na mektup: Nobel Barış Ödülü’nü bana vermediğinize göre barışı düşünmeme gerek yok, ABD'nin çıkarlarına odaklanacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü’nü alamamasını gerekçe göstererek, Grönland konusundaki tutumunu sertleştirdi. Trump’ın bu kapsamda Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre’ye bir mektup gönderdiği bildirildi.

Trump, mektubunda Nobel Komitesi’nin kendisine ödül vermemesini eleştirerek, bunun dış politika yaklaşımını etkilediğini ifade etti. Trump’ın, “Savaşları durdurmama rağmen Nobel verilmedi. Bu nedenle artık dünya barışını düşünmek zorunda değilim. Amerika'nın çıkarlarına odaklanacağım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Mektupta Trump, Danimarka’nın Grönland’ı Rusya ve Çin gibi küresel rakiplere karşı yeterince koruyamadığını savundu. Trump, Grönland’ın küresel güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu ve ABD’nin bölgede daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Trump’ın çıkışı, ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturdu. Avrupa tarafı ise Grönland’ın Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olduğunu ve satılmasının söz konusu olmadığını daha önce birçok kez vurgulamıştı.

Norveç hükümeti, Nobel Barış Ödülü’nün bağımsız bir komite tarafından verildiğini, Norveç devletinin bu süreçte herhangi bir rolü bulunmadığını hatırlattı.

Grönland yönetimi de bölgenin statüsüne ilişkin kararların yalnızca Grönland halkına ait olduğunu yineledi.