Küba'da yakıt krizi: Oteller kapanmaya başladı

Küba’da uzun süredir devam eden yakıt krizi nedeniyle bazı oteller kapatılmaya başlandı, bu tesislerde konaklayan turistler ise başka otellere nakledildi.
Ulusal basında yer alan habere göre, Küba yönetimi yakıt yetersizliğini gerekçe göstererek bazı otelleri kapatırken, turistleri başka tesislere yönlendirdi.

Küba Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Olivia, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, enerji tüketimini azaltmak, turistik tesisleri daha verimli kullanmak ve devam eden turizm sezonundan azami ölçüde yararlanmak amacıyla bir plan hazırlandığını söyledi.

Özel şirketlerin kendi yakıtlarını ithal edebilmesi için prosedürlerin kolaylaştırılacağını belirten Perez-Olivia, bazı bankaların çalışma saatlerinin yeniden düzenleneceğini, Havana Uluslararası Kitap Fuarı gibi kültürel etkinliklerin ise ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakanı Eduardo Rodriguez, yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarının devam edeceğini, havaalanları ile limanların faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Küba hükümetinin yakıt krizi karşısında aldığı acil önlemler arasında uzaktan çalışma sisteminin uygulanması, bazı ofislerin kapatılması, kamu hizmetlerinin sınırlandırılması ve üniversitelerde ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi yer alıyor.

Devlet medyasında yer alan bilgilere göre, dövizle satış yapan benzin istasyonları faaliyetlerini sürdürecek ancak satışlar kişi ve araç başına en fazla 20 litre ile sınırlandırılacak.

"Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ABD’nin ülkesine uyguladığı petrol ablukasına işaret ederek, "Geçen aralık ayından bu yana dışarıdan hiç yakıt alamadık. Bir büyük gücün, küçük bir ülkeye karşı bu denli saldırgan ve suç niteliği taşıyan bir politika benimsemesi kınanmalıdır. Bu, bizi tamamen boğmak anlamına geliyor. Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" diye konuşmuştu.

Ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için günlük yaklaşık 110 bin varil petrole ihtiyaç duyduğu, Venezuela’nın 2025’te bunun yaklaşık 30 bin varilini sağlayabildiği belirtiliyor.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, söz konusu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba liderleriyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

