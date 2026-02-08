  • BIST 12433.5
Fileleftheros’un iddiasına göre, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Burak Özügergin’in Maria Angela Holguin ile kuzeyde yaptığı görüşmenin ardından BM’nin “yakınlaşmalar belgesi” hazırlama girişimi durduruldu.
Fileleftheros: Ankara 'yakınlaşmalar belgesi' girişimini engelledi

Güney basınında yer alan habere göre, Ankara Birleşmiş Milletler’in (BM) Kıbrıs sorununda bugüne kadar sağlanan yakınlaşmaları içeren bir belge hazırlama girişimini engelledi.

Fileleftheros gazetesinin güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Crans-Montana Konferansı’na kadar müzakere sürecinde sağlanan yakınlaşmaları içeren bir belge hazırlanması fikrini gündeme getirdi.

Gazeteye göre söz konusu girişim, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in ortak görüşmede sunduğu beş maddelik öneriye yakın bir çerçevede şekillendirilecekti. BM’nin amacı, bu belgeyi yeni bir müzakere sürecinde tartışma zemini olarak kullanmaktı.

Ancak haberde, girişimin ortak toplantı gündemine dahi gelmeden durdurulduğu belirtildi.

TÜRK BÜYÜKELÇİ DEVREYE GİRDİ İDDİASI
Habere göre, Hristodulidis–Holguin–Erhürman görüşmesi öncesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kopenhag Büyükelçisi Burak Özügergin (kariyer diplomatı, eski Atina Büyükelçisi) kuzeyde Holguin ile bir araya geldi.

Görüşmede Holguin’in “yakınlaşmalar belgesi” hazırlama niyetini aktardığı, ancak Türk tarafının büyükelçi aracılığıyla veto koyduğu ileri sürüldü.

Gazete ayrıca, Türk tarafının yalnızca söz konusu belgenin hazırlanmasını değil, aynı zamanda gayriresmi bir beşli konferans düzenlenmesi ihtimalini de frenlediğini yazdı.

