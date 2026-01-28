  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

Maria Angela Holguin Kıbrıs'ta: Üçlü görüşme bugün

»
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in katılımıyla gerçekleşecek olan üçlü toplantı bugün gerçekleşecek.
Maria Angela Holguin Kıbrıs'ta: Üçlü görüşme bugün

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín’in 26 Ocak'ta Kıbrıs'a geldi. 

Holguín Brüksel’e gerçekleştirdiği ziyaretini tamamlayarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile görüştü.

Holguín, 26–29 Ocak 2026 tarihleri arasında Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak.

Holguín, 27 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Bugün ise tarafların 11 Aralık 2025’te gerçekleştirdikleri görüşmenin devamı niteliğinde bir üçlü görüşmede bir araya gelecekler. 

