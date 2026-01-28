Maria Angela Holguin Kıbrıs'ta: Üçlü görüşme bugün

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín’in 26 Ocak'ta Kıbrıs'a geldi.
Holguín Brüksel’e gerçekleştirdiği ziyaretini tamamlayarak Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas ile görüştü.
Holguín, 26–29 Ocak 2026 tarihleri arasında Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak.
Holguín, 27 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Bugün ise tarafların 11 Aralık 2025’te gerçekleştirdikleri görüşmenin devamı niteliğinde bir üçlü görüşmede bir araya gelecekler.
