  • BIST 12433.5
  • Altın 7134.94
  • Dolar 44.1623
  • Euro 50.4857
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALübnan'da gece boyunca yoğun saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakkı bir insan hakları meselesidir

»
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 2026 tarihli “Kıbrıs’ta İnsan Hakları” raporunda, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların yurttaşlık başvurularında yaşanan gecikme ve retlerin açık biçimde gündeme taşındığını belirtti. BM tarafı, bu durumun çocukların seyahat özgürlüğü ile eğitim ve temel hizmetlere erişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Erhürman, söz konusu raporun 20. paragrafına işaret ederek, Yüksek Komiser’in “karma evlilikler”den doğan Kıbrıslı Türk çocukların yurttaşlık başvurularının geciktirilmesini ve reddedilmesini üzüntüyle karşıladığını ifade etti. OHCHR tarafından Şubat 2026’da İnsan Hakları Konseyi’nde yapılan sunumda da, bu çocukların başvurularında gecikme ve retler yaşandığı, bunun da AB içinde dolaşım, hizmetlere erişim ve eğitim fırsatları bakımından engeller doğurduğu vurgulandı.

Açıklamada, güneydeki yönetimin Şubat 2024’te yurttaşlık kriterlerinde yaptığı değişikliğin kamuoyuna açık olmamasının da bilgi edinme hakkı açısından endişe yarattığına dikkat çekildi. Erhürman, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek, karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkının siyasi değil doğrudan bir insan hakları meselesi olduğunu söyledi.

Bu ihlalin ortadan kaldırılması için mücadelenin tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceğini vurgulayan Erhürman, çocukların temel haklara eşit ve ayrımcılıktan uzak biçimde erişebilmesinin zorunluluk olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti