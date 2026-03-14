Erhürman: Karma evliliklerden doğan çocukların yurttaşlık hakkı bir insan hakları meselesidir

BM tarafı, bu durumun çocukların seyahat özgürlüğü ile eğitim ve temel hizmetlere erişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin 2026 tarihli “Kıbrıs’ta İnsan Hakları” raporunda, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların yurttaşlık başvurularında yaşanan gecikme ve retlerin açık biçimde gündeme taşındığını belirtti. BM tarafı, bu durumun çocukların seyahat özgürlüğü ile eğitim ve temel hizmetlere erişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Erhürman, söz konusu raporun 20. paragrafına işaret ederek, Yüksek Komiser’in “karma evlilikler”den doğan Kıbrıslı Türk çocukların yurttaşlık başvurularının geciktirilmesini ve reddedilmesini üzüntüyle karşıladığını ifade etti. OHCHR tarafından Şubat 2026’da İnsan Hakları Konseyi’nde yapılan sunumda da, bu çocukların başvurularında gecikme ve retler yaşandığı, bunun da AB içinde dolaşım, hizmetlere erişim ve eğitim fırsatları bakımından engeller doğurduğu vurgulandı.

Açıklamada, güneydeki yönetimin Şubat 2024’te yurttaşlık kriterlerinde yaptığı değişikliğin kamuoyuna açık olmamasının da bilgi edinme hakkı açısından endişe yarattığına dikkat çekildi. Erhürman, bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu belirterek, karma evliliklerden doğan çocukların AB yurttaşlığı hakkının siyasi değil doğrudan bir insan hakları meselesi olduğunu söyledi.

Bu ihlalin ortadan kaldırılması için mücadelenin tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceğini vurgulayan Erhürman, çocukların temel haklara eşit ve ayrımcılıktan uzak biçimde erişebilmesinin zorunluluk olduğunu kaydetti.