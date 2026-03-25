Tufan Erhürman, Nikos Hristodulidis’in son açıklamalarına sert tepki

Erhürman, Hristodulidis’in “Crans-Montana görüşmeleri’da kaldığımız yerden başlayalım” söyleminden “5 maddelik yol haritası”na, oradan da Kıbrıslı Türklere “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönme çağrısına kadar uzanan bir çizgi izlediğini belirtti.

Bu yaklaşımı “tutarsız ve dayanaksız” olarak nitelendiren Erhürman, “İmkanın ve aklın sınırlarının dışında fantastik fikirler havada uçuşuyor. NATO üyeliğinden İngiliz üsleri meselesine, oradan Türkiye’nin kendisini tanımasına kadar uzanan söylemler kafaların karışık olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ortaya konan görüşlerin “ciddiyetsiz” olduğunu savunan Erhürman, bu tür açıklamaların ancak bir “panik hali” ile izah edilebileceğini ileri sürdü.

Hristodulidis’in “Yunan İsyanı’nın öğretileriyle vatanı yeniden birleştirme” söylemini de eleştiren Erhürman, “Ciddiye alıp değerlendirmek için vakit harcamaya değmez” dedi.

Erhürman, Kıbrıs meselesinde geçmiş deneyimlere işaret ederek, “Tarihten ders çıkarılacaksa 2004 ve 2017’ye bakılmalı” görüşünü dile getirdi.

Açıklamasının sonunda Erhürman, “Biz halkımızın aklıyla, iradesiyle, ciddiyetle ve tutarlılıkla buradayız. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor. Aynısını dilerim” ifadelerini kullandı.