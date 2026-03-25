  • BIST 12433.5
  • Altın 6495.18
  • Dolar 44.3489
  • Euro 51.3612
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek

Tufan Erhürman, Nikos Hristodulidis’in son açıklamalarına sert tepki

Tufan Erhürman, Nikos Hristodulidis’in son açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Erhürman, Hristodulidis’in “Crans-Montana görüşmeleri’da kaldığımız yerden başlayalım” söyleminden “5 maddelik yol haritası”na, oradan da Kıbrıslı Türklere “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönme çağrısına kadar uzanan bir çizgi izlediğini belirtti.

Bu yaklaşımı “tutarsız ve dayanaksız” olarak nitelendiren Erhürman, “İmkanın ve aklın sınırlarının dışında fantastik fikirler havada uçuşuyor. NATO üyeliğinden İngiliz üsleri meselesine, oradan Türkiye’nin kendisini tanımasına kadar uzanan söylemler kafaların karışık olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ortaya konan görüşlerin “ciddiyetsiz” olduğunu savunan Erhürman, bu tür açıklamaların ancak bir “panik hali” ile izah edilebileceğini ileri sürdü.

Hristodulidis’in “Yunan İsyanı’nın öğretileriyle vatanı yeniden birleştirme” söylemini de eleştiren Erhürman, “Ciddiye alıp değerlendirmek için vakit harcamaya değmez” dedi.

Erhürman, Kıbrıs meselesinde geçmiş deneyimlere işaret ederek, “Tarihten ders çıkarılacaksa 2004 ve 2017’ye bakılmalı” görüşünü dile getirdi.

Açıklamasının sonunda Erhürman, “Biz halkımızın aklıyla, iradesiyle, ciddiyetle ve tutarlılıkla buradayız. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor. Aynısını dilerim” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tufan Erhürman: Dört geçiş noktası için çözüm ürettik, yanıt alamadık27 Şubat 2026 Cuma 18:11
  • Hristodulidis, Erhürman'la görüşmesini değerlendirdi: Somut sonuç yok; açık ve samimi bir görüşmeydi24 Şubat 2026 Salı 16:32
  • Erhürman ile Hristodulidis görüşmesi tamamlandı24 Şubat 2026 Salı 13:57
  • Liderler ara bölgede bir araya geldi24 Şubat 2026 Salı 12:47
  • Mavroyannis, Crans-Montana ve Berlin'de gelinen tüm yakınlaşmaları açıkladı24 Şubat 2026 Salı 11:13
  • Erhürman ile Hristodulidis bugün bir araya gelecek24 Şubat 2026 Salı 09:11
  • Liderler yarın bir araya gelecek23 Şubat 2026 Pazartesi 14:58
  • Erhürman: Siyasi eşitlik güvence altına alınmadan müzakere masasına oturulamaz18 Şubat 2026 Çarşamba 10:36
  • Politis anketi: Kıbrıslı Rumların yüzde 54'ü federal çözümü desteklerken, yüzde 28'i karşı çıkıyor16 Şubat 2026 Pazartesi 15:20
  • CTP’den DİSİ’ye ziyaret: Kıbrıs’ta çözümün yolu siyasi eşitliğe dayalı federasyon13 Şubat 2026 Cuma 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti