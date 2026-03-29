Kıbrıs sorununa yıl sonuna "Gutteres Planı" hazırlığı

Doğal takvim oluşuyor... Guterres’ten Kıbrıs için 9 aylık yol haritası iddiası

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi tamamlanana kadar Kıbrıs sorunda durağanlığı sona erdirmeyi hedeflediği iddia edildi.
Doğal takvim oluşuyor... Guterres'ten Kıbrıs için 9 aylık yol haritası iddiası

Fileleftheros gazetesi: “Guterres’ten Durağanlığın Kalkması İçin Yol Haritası” başlığı altında verdiği yorum haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin sona ereceği 9 aylık zaman zarfında Kıbrıs sorunundaki durağanlığı ortadan kaldırmak için yol haritası hazırladığını öne sürdü.

Guterres’in 18 Mart tarihinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmenin “bugüne kadarki en başarılı görüşme olduğu” iddiasında bulunan gazete, Guterres’in Türkiye’nin onayı olsun ya da olmasın Kıbrıs sorununda eyleme geçmekte kararlı olduğunu savundu.

Gazete, Rum Ulusal Konsey toplantısında verilen bilgilere göre, Guterres’in bir çözüm çerçevesi ve diyaloğun başlangıç noktasını hazırlayacağını iddia ederek “ayrıntılar içermeyecek bu çerçevenin özet bir metin olacağını” öne sürdü.

Guterres’in hazırlayacağı belgedeki maddelerin “Guterres Çerçevesi belgesinde yer alanlarla aşağı yukarı aynı olacağı” iddiasında da bulunan gazete, söz konusu belgede, diğer konuların yanı sıra şu üç konunun da yer alacağını savundu;

"1. Üç “singles” diye adlandırılan tek egemenlik, tek vatandaşlık ve tek uluslararası temsiliyet. 2. 2017’de Crans Montana’da sunduğundan daha ayrıntılı şekilde merkezi hükümetin yetkileri. 3. Askerlerin adadan çekilmesine ilişkin -kesin tarih ve çekilmenin nasıl olacağına dair ayrıntı vermeksizin- maddeler”.

Şu anki bilgiler ışığında Guterres’in metodolojisinin ise; “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliği 2017’de Crans Monatana’daki konferansla ilişkili her şeyi reddettiği için Crans Montana’daki varılan uzlaşıların doğrulanması, üç “singles’ın” sağlanması ve bu iki maddenin kabulü durumunda yeni bir uluslararası konferansı toplamaya hazır olduğunu açıklama” olduğu ifade edildi.

Gazete, Hristodulidis ve Guterres’in Crans Montana’da dahil olmak üzere sağlanan uzlaşıların silinmeyeceği konusunda uzlaştıklarını belirtirken, “tıpkı BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Hristodulidis’e söylediği gibi; Türkiye’nin uzlaşı belgesi hazırlanmasına karşı olduğu” iddiasında bulundu.

Haberde ayrıca, Guterres’in söz konusu çerçeve belgesini ne zaman sunacağına dair net bir takvim olmadığı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ise “her yeni görüşmeye daha da katı tezlerle geldiği” savı da yer aldı.

