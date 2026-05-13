  • BIST 14664.11
  • Altın 6867.54
  • Dolar 45.4103
  • Euro 53.2102
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKATrump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Kayıp Otobüs Şehitleri anıldı

» »
11 Kıbrıslı Türk, katliamın 62. yıl dönümünde Kayıp Otobüs Anıtı’nda anıldılar
Kayıp Otobüs Şehitleri anıldı

13 Mayıs 1964’te işe gitmek için yola koyulan ancak bir daha geri dönemeyen, yıllar sonra da Rumlar tarafından kaçırıldıkları ve kurşuna dizilerek kör bir kuyuya atıldıkları ortaya çıkan 11 Kıbrıslı Türk, Kayıp Otobüs Şehitleri, bugün katliamın 62. yıl dönümünde Kayıp Otobüs Anıtı’nda anıldılar. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu anma törenindeki konuşmasında bir kez daha Kayıp Otobüs Şehitleri’ni anma töreninin, devlet tören programı kapsamına alınması yönündeki talebini yineledi. Bu acının devlet nezdinde daha güçlü bir şekilde sahiplenilmesinin hem şehitlere hem de ailelere karşı önemli bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

11 Kıbrıslı Türk, katliamın 62. yıl dönümünde Kayıp Otobüs Anıtı’nda anıldılar

11 Kıbrıslı Türk, Kayıp Otobüs Şehitleri, İskele Belediyesi ve İskele Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde Kayıp Otobüs Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldılar.  Törene İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’nun yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Milletvekili Zorlu Töre, Gazimağusa Başkonsolosu Işın Gürler, İskele Polis Müdürü İbrahim Ulusoy, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Mahmut Balcı, Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu, Tarım ve Orman Eski Bakanı Kayıp Otobüs Belgeseli Senaristi Raşit Pertev, Kayıp Otobüs Belgeseli Yönetmeni Fevzi Tanpınar, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, TMT Mücahitler Derneği, şehitlerin aileleri, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Sadıkoğlu: “Bu törenin devlet nezdinde sahiplenilmesi bir vefa borcudur”

Kayıp Otobüs Anıtı önündeki törende konuşma yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, konuşmasına, 1964 yılında Larnaka’da yaşanan kayıp otobüs olayında hayatlarını kaybeden aziz şehitleri rahmet, minnet ve özlemle anarak başladı.  Aradan geçen yılların, acıyı azaltmadığını, aksine hafızalarda daha da derinleştiğini ifade eden Sadıkoğlu, kendilerine düşen en önemli görevin aziz şehitlerin hatırasını yaşatmak, unutmamak ve gelecek nesillere aktarma olduğunu belirtti. ‘Kayıp Otobüs Anıtı, yalnızca bir yapı değil; ortak acımızın ve tarihsel hafızamızın simgesidir’ diyen İskele Belediye Başkanı, şehitleri anmak için düzenlenen bu törenin, devlet tören programı kapsamına alınması yönündeki talebini bir kez daha yineledi. Sadıkoğlu, bu acının devlet nezdinde daha güçlü bir şekilde sahiplenilmesi hem şehitlerimize hem de ailelerine karşı önemli bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

Menteşoğlu: “11 şehidimiz yalnızca Türk oldukları için katledildiler”

Larnakalılar Derneği Başkanı Zarifşen Menteşoğlu ise törendeki konuşmasında Kayıp Otobüs olayının tarihçesinden bahsetti ve kurşuna dizilerek toplu katliam ile şehit edilen 11 Kıbrıslı Türkün anısını yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, söz konusu 11 şehidin sadece Türk oldukları için katledildiklerini söyledi.

Tören, şehitler anısına okunan dua ile sona erdi

Kayıp Otobüs Anıtı önünde düzenlenen Kayıp Otobüs Şehitlerini anma töreninde Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele öğrencisi Ahmet İbrahim Demir ile Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencisi Sabahat ORKUN da ‘Kayıp Otobüs’ isimli şiirlerini okudular. Tören, Dinişleri İskele Bölge Temsilcisi Mehmet Demir’in şehitler anısına okuduğu dua ile son bulurken, şehitliğe karanfiller de bırakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KTOEÖS, öğlenden sonra İskele, Karpaz, Gazimağusa ve çevredeki okullarda grev ve eylemde olacak04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:49
  • Sadıkoğlu: 23 Nisan yalnızca bayram değil, çocuklara verilen değerin göstergesi22 Nisan 2026 Çarşamba 14:17
  • İskele’de 9 Araca Zarar Verip Parçalarını Çaldı22 Nisan 2026 Çarşamba 10:02
  • İskele’de Yol Bakım Onarım Çalışmaları Sürüyor22 Nisan 2026 Çarşamba 09:39
  • İskele’de Su Kesintisine Karşı Önlem: Depolar Dolduruldu, Tankerler Hazır20 Nisan 2026 Pazartesi 12:06
  • İskele Belediyesi bölgedeki büyükler onuruna vefa yemeği düzenledi17 Nisan 2026 Cuma 11:23
  • İGEM için geri sayım başladı13 Nisan 2026 Pazartesi 13:49
  • İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri Camera Obscura ile devam etti13 Nisan 2026 Pazartesi 09:14
  • İskele-Ercan yolunda kaza: 81 yaşındaki yaya ağır yaralandı11 Nisan 2026 Cumartesi 23:26
  • Sadıkoğlu: “Hedefimiz geleceğe yaşanabilir bir İskele bırakmak”10 Nisan 2026 Cuma 13:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti