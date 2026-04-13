Kozalar 18 Nisan Cumartesi günü İskele’de perde diyecek

İskele Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart’ta sahneye taşıdığı Hadi Öldürsene Canikom ile başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, dün (11 Nisan) akşam, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından İskele AKM sahnesine taşınan Camera Obscura adlı oyun ile devam etti. Kamera Arkasında Bir Ömürün konu alındığı oyun, izleyenlerden tam not aldı.

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri Camera Obscura ile devam etti

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, birçok oyunu İskele’de tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Tiyatro Günleri, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından sahneye taşınan Camera Obscura, sanatseverlerden ilgi gördü. Dün akşam (11 Nisan) İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan oyunu İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece ve Hanife Demir’in yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu ekibi de takip etti. Yüzyılda sadece bir kez açan, And Dağları'nın gizemli kraliçesi Puya Raimondi'yi Camera Obscura ile görüntülemek ve bu anı ölümsüzleştirmek için yola çıkan bir botanik fotoğrafçısının tutkusu uğruna başına gelen ilginç ve düşündürücü olaylar serisinin anlatıldığı oyunda "Ne yapmazsanız ölürsünüz? Ya da ancak ne yaparsanız yaşarsınız?" soruları yanıt buluyor. Salamis Ayşeol Şentuğ Tuğyan ve Tutku Tuğyan’ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini H. Rasim Çolakoğlu üstlendi. Oyuncu kadrosunda ise H. Rasim Çolakoğlu, Meryem Uygur, Hüseyin Bahça, Filiz Asan, Selin Dalgıçoğlu Bitirim, Ali Öztavşaneliler, Dervişe Güneyli Kutlu ve Hacer Korkmaz yer aldı.

27 Mart’ta başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri 20 Mayıs’ta sona erecek. Tiyatro Günleri 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de Girne Tiyatro Su’nun İskele AKM sahnesine taşıyacağı Kozalar isimli oyun ile devam edecek. İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri kapsamındaki tüm oyunlar ücretsiz izlenebilecek.