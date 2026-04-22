İskele’de Yol Bakım Onarım Çalışmaları Sürüyor

İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyünde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İskele Bahçeler’de, İskele Polis Müdürlüğü ile Larnaka Şehitler Anıtı arasında kalan 20 Temmuz Caddesi’nde başlatılan yol çalışmaları da devam ediyor. İskele Belediyesi’nin sonuçlandırdığı asfalt ihalesi kapsamında yürütülen çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yalnızca bu güzergâh değil, İskele merkezi ve 21 köyde zamanla yıpranan yollarda da etaplar halinde asfalt dökümü gerçekleştirilecek.

BİRİNCİ ETAP ASFALT DÖKÜMÜ TAMAMLANDI

Proje kapsamında planlanan birinci etap asfalt dökümü tamamlanırken, çalışmalar kaldırım, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yapımı ile devam ediyor. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından ikinci etap asfalt dökümüne geçilecek.

GÜVENLİ VE MODERN ULAŞIM HEDEFLENİYOR

Özellikle geçtiğimiz yıl eğitim ve öğretime başlayan Muharrem Döveç Ortaokulu öğrencilerinin trafik güvenliği göz önünde bulundurularak hayata geçirilen projede, yolun daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.