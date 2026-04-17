İskele’de anlamlı buluşma
İskele Belediyesi bölgedeki büyükler onuruna vefa yemeği düzenledi

Sadıkoğlu: “Sizlerin duası, bizler için en büyük güçtür”

Sadıkoğlu: “Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin, biz yanınızdayız”

İskele Belediyesi, geçtiğimiz ay kutlanan ancak Ramazan ayı ve bayramından ötürü ertelenen Yaşlılar Haftasına yönelik vefa yemeğini dün (15 Nisan) gerçekleştirdi. İskele Arkın Otel’de yer alan yemeğe İskele ve 21 köyde yaşayan, belediyenin Sağlık Birimi’ne kayıtlı 65 yaş ve üzeri vatandaşlar katıldı.  Davetlilerle yakından ilgilenen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yemekteki konuşmasında, ‘Sizlerin duası, bizler için en büyük güçtür. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz’ dedi.

 

İskele Belediyesi bölgedeki büyükler onuruna vefa yemeği düzenledi

İskele Belediyesi, İskele ve 21 köyde yaşayan, belediyenin Sağlık Birimi’ne kayıtlı 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için anlamlı bir vefa yemeği düzenledi. İskele Arkın Otel’de gerçekleştirilen etkinliğe köylerden otobüslerle getirilen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar, kendileri için özel olarak hazırlanan organizasyonda hem dinlenme hem de sosyalleşme imkânı buldu. Etkinlikte masaları tek tek dolaşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, davetlilerle yakından ilgilendi. Yemekte Başkan Sadıkoğlu’na İskele Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.

 

Sadıkoğlu: “Sizlerin duası, bizler için en büyük güçtür”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da masaları gezerek tek tek yakından ilgilendiği büyüklere ithafen yaptığı konuşmasında; ‘sizlerin duası, bizler için en büyük güçtür. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz’ dedi. Büyüklerin toplumdaki yerinin önemine de vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, bir toplumun gerçek değerinin büyüklerine gösterdiği saygı ve vefayla ölçüldüğünü ifade etti. Belediyenin yalnızca özel günlerde değil, yılın her günü vatandaşların yanında olmayı hedeflediğini de belirten Sadıkoğlu, bu anlayışla hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

 

Sadıkoğlu: “Hiçbir zaman kendinizi yalnız hissetmeyin, biz yanınızdayız”

Sağlık Birimi aracılığıyla yaklaşık 10 yıldır sürdürülen evde sağlık hizmetlerine de değinen İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, ev ziyaretlerinden sağlık kontrollerine, sosyal destekten dayanışmaya kadar birçok alanda yaş almış bireylere hizmet ulaştırdıklarını kaydetti. Sadıkoğlu amaçlarının vatandaşların kendilerini hiçbir zaman yalnız hissetmemesi olduğunu da sözlerine ekledi.

