Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha: Titreme hastası beyin pili ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, istemsiz el, kol, baş ve boyun hareketleri nedeniyle yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulan bir kişinin gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir beyin pili ameliyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan ameliyat esnasında ekibin çalışmalarını yerinde inceleyen Dinçyürek, istemsiz el, kol, baş ve boyun hareketleri nedeniyle yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulan 64 yaşındaki bir hastanın gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştuğunu belirtti.

DİNÇYÜREK: HASTA, İSTEMSİZ HAREKETLERDEN KURTULDU

Bakan Dinçyürek, hastanın su içemeyecek, yemek yiyemeyecek düzeyde günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremediğini ve uygulanan ilaç tedavilerinden de sonuç alınamadığını ifade etti. Gerçekleştirilen ameliyat sırasında yapılan testlerle anında sonuç alındığını kaydeden Dinçyürek, ameliyat öncesinde eline aldığı bir bardak suyu ağzına götüremeyen hastanın, operasyon sırasında yapılan teknolojik müdahaleler sayesinde su içebildiğini ve istemsiz hareketlerinden kurtularak kollarını kontrol edebildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Dinçyürek, farklı tanılarla bugüne kadar 25’in üzerinde beyin pili ve nöromodülasyon operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonun sorunsuz geçtiğini vurgulayan Dinçyürek, “Katkı koyan, emek veren ve ameliyatı gerçekleştiren ekibin tümüne teşekkür ederiz” dedi.

UÇAR: ESANSİYER TREMOR EN SIK GÖRÜLEN HAREKET BOZUKLUKLARINDAN BİRİ”

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tanju Uçar ise ameliyat edilen hastanın esansiyel tremor hastası olduğunu ve ilaç tedavisine yanıt vermemesi nedeniyle ameliyat edildiğini belirtti.

Halk arasında “titreme hastalığı” olarak bilinen esansiyel tremorun nörolojik hastalıklar arasında en sık rastlanan hareket bozukluklarından biri olduğunu ifade eden Uçar, hastalığın iki temel tedavi yöntemi bulunduğunu söyledi.

İlaç tedavisinin uygulanabildiğini ancak kalıcı ve kesin tedavinin beyin pili uygulamaları olduğunu kaydeden Uçar, beyin pili ameliyatlarının en başarılı sonuç verdiği hastalıkların başında esansiyel tremorun geldiğini vurguladı. Uçar, “Bugün dünya üzerinde en sık görülen hareket bozukluğu olan esansiyel tremorun tedavisini başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

OZANKAYA: HAREKET BOZUKLUKLARI CERRAHİSİNDE DÖNÜM NOKTASI

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Çağın Ozankaya ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nöromodülasyon ekibiyle birlikte yaklaşık iki yıldır beyin pili ameliyatlarını başarıyla uyguladıklarını belirtti.

Bugün gerçekleştirilen operasyonun bir ilk olduğuna dikkat çeken Ozankaya, “Hocamızın da bahsettiği gibi halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen esansiyel tremor tanılı hastamızda bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bu yalnızca bir tedavi değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hareket bozuklukları cerrahisi açısından bir dönüm noktasıdır. Son iki yılda geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından son derece önemli bir gelişmedir” dedi.

Bu başarının hem ekip hem de sağlık sistemi adına gurur verici olduğunu vurgulayan Ozankaya, amaçlarının hastaların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.

Ozankaya, dünyadaki gelişmelere entegre olarak ileri nöroşirürjik fonksiyonel ameliyatları ülke sağlık sisteminde aktif hale getirmeyi ve vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Operasyonda görev alan tüm ekibe teşekkür eden Ozankaya, bu tür ileri düzey sağlık hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlayan Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek’e ve hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. Ozankaya, sözlerini hastaya geçmiş olsun dileklerini ileterek tamamladı.