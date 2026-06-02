Lübnan: Hizbullah İsrail'e, İsrail Beyrut'a saldırmamayı kabul etti

Lübnan hükümeti, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmasını ve İsrail'in de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırmamasını öngören ABD planını kabul ettiğini açıkladı.

ABD'deki Lübnan Büyükelçiliği "Hizbullah'ın karşılıklı saldırı durdurma önerisini kabul ettiğine dair teyit aldıklarını" belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu anlaşmayı doğruladı, ancak "Hizbullah şehirlerimize ve sivillerimize saldırmayı bırakmazsa Beyrut'a yönelik saldırıların devam edeceği" uyarısında bulundu.

Açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hem Netanyahu hem de Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü ve "tüm ateşin durdurulması konusunda anlaştıklarını" söylemesinin ardından geldi.

Trump'ın açıklaması, İran'ın İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemlerinin ABD-İran ateşkesine tehdit oluşturduğu uyarısının ardından yapılmıştı.

Pazartesi günü geç saatlerde yapılan bir açıklamada, Lübnan Büyükelçiliği, "önerilen düzenlemeye göre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılardan kaçınması karşılığında İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine yönelik saldırılarının durdurulacağını" belirtti.

Açıklamada, ateşkesin "tüm Lübnan topraklarını kapsayacak şekilde genişletileceği" belirtildi.

Ancak Netanyahu, "Aynı zamanda, İsrail Ordusu planlandığı gibi güney Lübnan'da faaliyetlerine devam edecek" dedi.

Trump'ın her iki tarafın da çatışmayı durdurma konusunda anlaştığını duyurmasından sonra karşılıklı saldırılar sürdü.

Hizbullah, Kuzey İsrail'deki iki köy yakınlarında İsrail tanklarına ve askerlerine insansız hava araçları ve "topçu ateşi" kullanarak üç saldırı düzenlediğini söyledi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ateşlenen iki füzeyi engellediğini açıkladı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı, İsrail'in güneydeki çeşitli bölgelere saldırı düzenlediğini ve Debbine kasabasının "çok şiddetli bir patlamayla" sarsıldığını bildirdi.

Daha önce İsrail lideri, Hizbullah'ın roket ve insansız hava aracı saldırılarına karşılık Beyrut'un güney banliyölerindeki "terör hedeflerine" yönelik saldırı emri vermişti.

Bunun ardından İranlı yetkililerden bir dizi uyarı geldi.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ABD-İran ateşkesinin "Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerde tartışmasız bir ateşkes" olduğunu ve "bir cephede ihlal edilmesinin tüm cephelerde ateşkesin ihlali anlamına geldiğini" söyledi.

Ayrıca, İran'ın Tasnim haber ajansı, Tahran'ın İsrail'in Lübnan'daki askeri eylemleri nedeniyle ABD ile dolaylı müzakereleri askıya alabileceğini bildirdi.

Devrim Muhafızları bağlantılı haber ajansı ayrıca, İran ve müttefiklerinin Kızıldeniz'in girişindeki Bab el-Mandeb Boğazı da dahil "diğer cepheleri de harekete geçirebileceğini" söyledi.

Ancak Trump, Truth Social platformunda daha sonraki paylaşımlarında İran ile görüşmelerin "hızlı bir şekilde" devam ettiğini ve hem Netanyahu hem de Hizbullah temsilcileriyle görüştüğünü belirtti.

ABD Başkanı, "İsrail Başbakanı Bibi Netanyahu ile çok verimli bir görüşme yaptım ve Beyrut'a hiçbir asker gitmeyecek, yolda olan askerler de geri çevrildi" diye yazdı.

"Aynı şekilde, üst düzey temsilciler aracılığıyla Hizbullah ile de çok iyi bir görüşme yaptım ve ateşkesin devam edeceği konusunda anlaştılar. İsrail onlara saldırmayacak ve onlar da İsrail'e saldırmayacaklar."

ABD, Lübnan'da yaşananları, uzun süredir Hizbullah'a önemli ideolojik, askeri ve mali destek sağlayan ve herhangi bir anlaşmada Lübnan'da barışın da olması gerektiğinde ısrar eden İran ile müzakerelerden ayrı tutmaya çalıştı.

Pazar günü, bir ABD'li yetkili, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'a "kademeli gerilim azaltma" planı önerdiğini söyledi.

İsrail ordusu, İsrail ile Lübnan arasında 16 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Beyrut'a iki kez saldırdı.

Beyaz Saray'ın, İran ile savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmaya varmak adına İsrail'i Beyrut'taki askeri eylemlerini sınırlamaya zorladığı yönünde haberler var.

ABD ve İran arasında 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes, çatışmaları sona erdirmeyi başaramadı.

Hafta sonu Hürmüz Boğazı'nda İran ve ABD arasındaki gerilim tırmandı. ABD, hafta sonu İran askeri tesislerini vurduğunu söylerken, Tahran da Kuveyt'teki bir ABD üssünü hedef alarak karşılık verdiğini açıkladı.

Pazartesi günü, karşılıklı saldırıların ardından petrol fiyatları tekrar yükseldi.

Küresel petrol fiyatlarının göstergesi Brent petrol, varil başına yaklaşık 5 dolar arttı ve 97,44 dolara yükseldi, ardından hafif bir düşüşle 95,70 dolara geriledi.

Trump son günlerde Washington ve Tahran'ın kalıcı bir anlaşmaya yakın olduğunu ve müzakerelerin ilerlediğini defalarca dile getirdi, ancak şimdiye kadar resmi bir anlaşmaya varılmadı.

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana en büyük tahliye emrini vermişti.

Lübnan'ın büyük bölümünü "çatışma alanı" ilan eden ordu bu bölgeler için tahliye emri verdi.

İsrail buralarda yaşayanlara sınırdan yaklaşık 40 km. mesafedeki Zahrani Nehri'nin kuzeyine geçmeleri çağrısında bulunmuştu

İsrail ordusu, Hizbullah'ı ateşkesi defalarca ihlal etmekle suçlayarak "son derece güçlü" şekilde hareket edeceğini açıklamıştı.

Tahliye emri Lübnan topraklarının neredeyse %14'ünü kapsıyor.

İsrail ordusu önceki hafta bir gün içinde dokuz tahliye uyarısı yayımladı.

Bu durum, İsrail-Lübnan sınırında büyük bir çatışma ve yeniden kitlesel yerinden edilme olasılığına ilişkin endişeleri artırdı.

Güney Lübnan'ın en büyük kentlerinden biri olan Sur için 27 Mayıs'ta verilen tahliye emrini kısa süre içinde hava saldırıları izledi.

Zahrani Nehri'nin güneyindeki bölgeler için daha sonra verilen tahliye emri yaklaşık 300 kasaba ve köyü kapsıyor.

Güney Lübnan'ın diğer bölgelerinden hâlihazırda yerinden edilmiş olanlar da dahil olmak üzere birçok sakinin gidecek açık bir yeri bulunmuyor.

Başkent Beyrut'un güneyindeki sahil kenti Sayda'daki yetkililer ve insani yardım çalışanları, bu kentin artmaya devam eden yerinden edilmiş aile akınıyla başa çıkamaz hale geldiğini söyledi.

Sivillerin daha doğuda yer alan Bekaa Vadisi ve Lübnan Dağı bölgesine taşınmaları çağrısında bulundu.

Yine 27 Mayıs günü Lübnan medyası, güney ve doğudaki Bekaa Vadisi genelinde İsrail saldırılarının yaşandığını, Çukin ve Nabatiye kasabalarında dört kişinin öldüğünü bildirdi.

Bunun öncesinde de 24 saat içinde Lübnan'da 150'den fazla İsrail hava saldırısı düzenlenmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 26 Mayıs'ta en az 31 kişinin öldüğünü, bunların 15'inin Sur'un doğusundaki Burç el Şimal kasabasında hayatını kaybettiğini açıkladı.