Cihangir’de Arazi Yangını: 324 Kare Balya Kül Oldu

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yangın 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında, bir şahsa ait ikametgahın yan tarafındaki arazi içerisinde meydana geldi.
Yangın sonucu arazide muhafaza edilen toplam 324 adet kare balya tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
