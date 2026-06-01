Cengizköy’de Tartışma Kavgaya Dönüştü: 1 Kişinin Burnu Kırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 31 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada, G.İ. (39), B.G.’ye (19) küfür ederek yüzüne ve vücudunun çeşitli bölgelerine vurdu.
Darp sonucu B.G.’nin burun kemiğinin kırıldığı ve ciddi şekilde yaralandığı tespit edildi.
Olayın ardından zanlı G.İ. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.
