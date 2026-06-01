Erhürman, A Milli Futbol Takımı’na başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile İtalya’da düzenlenecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ülkeyi temsil edecek olan KKTC A Milli Futbol Takımı’na başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“A Milli Futbol Takımımız CONIFA’ya katılmak üzere İtalya yolunda.

Elbette gençlerimizin hakkı da, hedef de, bunun ötesine geçerek, dünyadaki tüm gençlerin sahip olduğu olanaklarla eşit olanaklara sahip olmak.

O güne kadar oturup beklemek yerine doğru olan, her alanda olduğu gibi bu alanda da, kullanılabilecek olan tüm yolları kullanarak, çocuklarımızı, gençlerimizi mümkün olduğu oranda dünyayla buluşturmak.

Gençlerimize, hocalarına, tüm kadroya ve Federasyonumuza bütün kalbimle başarılar dilerim.”