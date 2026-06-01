Erhürman, teknoloji kullanımı ve kitap okuma alışkanlığına dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çocukların Kıbrıs Türk toplumundaki özel yerine vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türkleri bir arada tutan en önemli değerlerden birinin çocuklar olduğunu ifade eden Erhürman, çocuklar söz konusu olduğunda toplumun büyük fedakârlıklar yaptığını belirtti. Ancak buna rağmen çocuklara hâlâ sunulamayan pek çok imkân bulunduğuna da dikkat çekti.

Günümüzde çocukların telefon ve tabletlerle geçirdiği sürenin giderek arttığını kaydeden Erhürman, restoranlarda aileler yemek yerken ekran başındaki çocuk manzaralarının artık sıradan hale geldiğini söyledi. Teknolojinin çağın bir gereği olduğunu vurgularken, dünyada yeniden kitap, kalem ve kâğıdın öneminin konuşulduğunu da hatırlattı.

Çocuklara verilebilecek en kıymetli hediyelerden birinin kitap olduğunu belirten Erhürman, Dünya Çocuk Günü için en büyük önerisinin çocuklara daha fazla kitap armağan edilmesi olduğunu ifade etti.