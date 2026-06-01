Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, 30 Mayıs – 05 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre bölgenin, periyodun ilk yarısında Alçak Basınç Sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, ikinci yarısında ise Yüksek Basınç Sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

1 Haziran Pazartesi günü havanın parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer sisli olacağı tahmin edildi.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 30 – 33 derece, sahillerde ise 26 – 29 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.