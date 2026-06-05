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Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) yarın yapılacak

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı KGS-2, 7 merkezde ve iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı (KGS-2) yarın yapılacak

Birinci oturum 09.00-10.30, ikinci oturum ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

KGS-2; Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi’nde uygulanacak.

Kolej Giriş Sınavı, Türkçe, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Matematik olmak üzere beş alt testten oluşan çoktan seçmeli bir sıralama sınavı olacak.

Sınavla ilgili olarak yedi merkezde yaklaşık 240 öğretmen ve uzman görev alacak.

Uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından hazırlanan soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce Bakanlığın Basım Merkezi’nde basıldı. Kitapçıklar, sınav günü sınav sorumluları ve denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılacak.

- Sonuçların aynı gün açıklanması öngörülüyor

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Bakanlığın resmi internet sitesi olan www.mebnet.net adresinde yayımlanacak. Cevap kağıtlarının optik okuyucu ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

- 695 öğrenci kolejlere kayıt hakkı elde edecek

31 Ocak’ta yapılan KGS-1 ile KGS-2’den elde edilen puanların yüzde 50’şer oranında değerlendirilmesiyle oluşacak Kolej Giriş Puanı’na göre yapılacak sıralama sonucunda, kolejlerin kontenjanları doğrultusunda 2026-2027 öğretim yılı için toplam 695 öğrenci kayıt hakkı kazanacak.

- Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartı şart

Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik kartını önceden hazırlaması gerektiği, bu belgeler olmadan sınava katılımın mümkün olmadığı hatırlatıldı.

Açıklamada, trafik ve park sorunlarına karşı en az 30 dakika önce sınav merkezinde olunması; cep telefonu, akıllı saat ve diğer elektronik cihazların sınava getirilmemesi, sınav görevlilerinin yönlendirilmelerine uyulması istendi.

Öğrencilere uykularını tam almaları, dengeli bir kahvaltı yaparak sınava girmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, sınavda ise soruların dikkatlice okunması, turlama tekniğini kullanarak önce bilinen soruların çözülmesinin ardından diğerlerine dönülmesi önerildi.

 

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