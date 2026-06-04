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Güney Kıbrıs'ta Düğün Yemeği Kabusa Döndü: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Güney Kıbrıs'ın Limasol kentinde düzenlenen bir düğün resepsiyonunun ardından onlarca kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle rahatsızlandı.
Güney Kıbrıs'ta Düğün Yemeği Kabusa Döndü: 21 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Yetkililer, 74 kişinin gastroenterit belirtileri gösterdiğini, bunlardan 21'inin ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Güney Kıbrıs Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKYPY), düğün sonrasında ortaya çıkan toplu rahatsızlıkla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan ilk araştırmalarda Limasol'da 39 vaka tespit edilirken, bunların 15'i hastaneye kaldırıldı. Baf bölgesinde ise 35 kişide benzer belirtiler görülürken, üç kişi tedavi altına alındı. Ayrıca Lefkoşa’da 3 kişinin daha hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Olayın aydınlatılması amacıyla üç ayrı uzman ekip görevlendirildi. Ekiplerden biri hastalanan davetlilerle görüşmeler yaparken, ikinci ekip resepsiyonun düzenlendiği tesis ile yemek hizmetlerini incelemeye aldı. Üçüncü ekip ise laboratuvar analizleri için yiyecek ve su numuneleri topladı.

Soruşturma kapsamında resepsiyonun düzenlendiği işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, başka bir resepsiyon mekanında meydana geldiği bildirilen ikinci bir gıda zehirlenmesi şüphesi de inceleme altına alındı.

Yetkililer, iki olay arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

 

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