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Larnaka'da 2 grup arasında taşlı sopalı kavga

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Larnaka'nın Ksilofagu köyünde, ekonomik anlaşmazlık nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada mahallede panik yaşandı.
Larnaka'da 2 grup arasında taşlı sopalı kavga

Larnaka’nın “Ksilofagu” köyünde çarşamba gecesi yaşanan olayda, 20’ye yakın kişiden oluşan bir grubun birbirleriyle taşlı sopalı kavgaya tutuştukları, köyde büyük huzursuzluk yaşandığı bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Suriye uyruklu iki grup arasında ekonomik anlaşmazlıklar sebebiyle çarşamba gecesi 21.00 sularında büyük bir kavga yaşandığını yazdılar.

Gazete, yol ortasında kavgaya tutuşan grubun üzerine bir kişinin aracını sürdüğünü ve yol kenarındaki bir eve çarparak durabildiğini belirtirken, bölge sakinlerinin olay yerinden kaçarak uzaklaştıklarını aktardı.

Rum polisinin olay yerine vardığında kavgaya karışanların kaçmış olduklarını da belirten gazete, bölgedeki kameralarda yapılan incelemelerin sürdüğünü ve dün 27 yaşındaki Suriye uyruklu bir şahsın tutuklandığını da aktardı.

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