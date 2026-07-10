Üstel: Tek milletin evlatlarıyız

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı'nda düzenlediği ortak basın toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

‘‘Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’ı ve kıymetli heyetini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsınıza ve kıymetli heyetinize, hükümetimiz ve halkımız adına hoş geldiniz diyor, ziyaretinizin ülkemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın her ziyareti, bizim açımızdan sıradan diplomatik temaslar değildir. Her ziyaret, iki devlet arasındaki güçlü iş birliğinin, ortak hedeflerimizin ve sarsılmaz kardeşliğimizin yeni bir adımıdır. Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, yaşamsal ilişkilerdir.

Bizler aynı tarihin, aynı kültürün, aynı inancın ve aynı kaderin çocuklarıyız. Tek milletin evlatlarıyız.

Bu ziyarette de bu güçlü birlikteliğin yeni ve tarihi bir aşamasına hep birlikte tanıklık edeceğimize inanıyorum.

Değerli basın mensupları, Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hükümet olarak hedefimizi çok açık bir şekilde ortaya koyduk. Günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğimizi söyledik.

Sorunları erteleyen değil, çözen bir hükümet olacağımızı söyledik. Ülkemizin ihtiyaçlarını günübirlik değil, gelecek elli yılı düşünerek planlayacağımızı söyledik. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat etmenin gururunu yaşıyoruz.

Sağlıkta yıllardır bekleyen projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi yükseliyor. Karpaz Pamuklu Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Girne ve Güzelyurt Devlet Hastanelerini tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında yeni sağlık merkezleri inşa ediyor, mevcut sağlık altyapımızı güçlendiriyoruz.

Eğitimde yeni okullar yapıyor, mevcut okullarımızı yeniliyor, çocuklarımızı daha modern eğitim ortamlarıyla buluşturuyoruz. Ulaşımda yeni yollar, yeni kavşaklar ve altyapı yatırımlarıyla ülkemizin çehresini değiştiriyoruz. Gençlerimizi sosyal konut projeleriyle ev sahibi yapıyor, üreticimizi destekliyor ve reel sektörümüzü güçlendiriyoruz. Bütün bunları yaparken en önemli gücümüz, Anavatan Türkiye ile yürüttüğümüz güçlü iş birliğidir.

Bugünkü ziyaretin en önemli gündem maddesi de tam olarak bu vizyonun ürünüdür.

Bugün imzalanacak Türkiye-KKTC Doğal Gaz Boru Hattı Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı, ülkemiz açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu mutabakat zaptı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelecek yüzyılını şekillendirecek stratejik bir vizyonun ilk adımıdır. Nasıl ki Asrın Su Projesi ülkemizin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açtıysa, bugün imzalayacağımız doğal gaz boru hattı projesi de enerji alanında yüzyılın en büyük projelerinden biri olacaktır.

Çünkü enerji artık sadece ekonomik bir konu değildir.

Enerji; ulusal güvenliktir.

Enerji; kalkınmadır.

Enerji; üretimdir.

Enerji; rekabet gücüdür.

Enerji; sürdürülebilir büyümedir.

Doğal gazın ülkemize ulaştırılmasıyla birlikte elektrik üretim maliyetlerimiz düşecek, enerji arz güvenliğimiz güçlenecek, sanayimiz daha rekabetçi hale gelecek, turizm sektörümüz daha güçlü bir altyapıya kavuşacak ve çevreci enerji dönüşümümüz hızlanacaktır. Bu proje, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Enerji alanındaki hedefimiz yalnızca doğal gaz değildir. Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesine ilişkin enterkonnekte sistem çalışmalarımız da kararlılıkla devam etmektedir.

Hedefimiz, enerji güvenliğimizi güçlendirmek, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak ve ülkemizi daha güçlü bir enerji altyapısına kavuşturmaktır.

Değerli basın mensupları,

İklim değişikliği artık hepimizin ortak gerçeğidir.

Özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları ülkemiz açısından en önemli doğal afet risklerinden biri haline gelmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği kapsamında 2026 yılı yangın sezonu boyunca görev yapmak üzere bir yangın söndürme helikopteri ülkemizde konuşlandırılmıştır. Yangın söndürme çalışmalarının daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla, helikopterin kolay ve hızlı su temin edebilmesi için Ulukışla ve Dikmen’de iki büyük su alma havuzu da hizmete alınmıştır.

Orman Dairemiz de 205 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi ve tüm teknik altyapısıyla yangın sezonuna hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı hava desteğiyle birlikte yangınlara müdahale kapasitemiz çok daha güçlü hale gelmiştir.

Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki, orman yangınlarıyla mücadele sadece araç ve personelle başarıya ulaşabilecek bir mücadele değildir.

En büyük sorumluluk hepimize düşmektedir.

En küçük bir ihmalin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalı, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınmalıyız. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır.

Kıymetli basın mensupları, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri sayesinde sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, tarımda, turizmde, dijital dönüşümde ve enerjide ülkemizi daha güçlü bir geleceğe hazırlıyoruz.

Bizim anlayışımız nettir. Üreten bir ekonomi…

Güçlü bir altyapı… Sağlam bir mali yapı…

Yüksek yaşam kalitesi…

Ve geleceğe güvenle bakan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Elbette bütün bunları gerçekleştirirken milli davamızdan asla taviz vermiyoruz.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü vazgeçilmez milli politikamızdır.

Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir görüş ve hedef birliği içerisindeyiz.

Artık geçmişte defalarca denenmiş ve başarısız olmuş çözüm modellerini değil, iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla savunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Bugün gerçekleştireceğimiz görüşmelerde devam eden projelerimizi değerlendirecek, yeni yatırım alanlarını ele alacak ve halkımızın refahını artıracak yeni adımları birlikte planlayacağız.İnaniyorum ki bugün imzalayacağımız doğal gaz mutabakat zaptı başta olmak üzere alınacak kararlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınma yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Biz hükümet olarak eser üretmeye, ülkemize yatırım kazandırmaya ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki güçlü devletler, büyük hedefler koyan ve o hedefleri kararlılıkla hayata geçiren devletlerdir.

Bu vesileyle, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne ve aziz Türk milletine, ülkemize verdikleri güçlü destek, samimi iş birliği ve her alanda gösterdikleri dayanışma için hükümetimiz ve halkımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bu güçlü ortaklık, önümüzdeki dönemde çok daha büyük projelerle taçlanacak, halklarımızın refahına ve bölgemizin istikrarına önemli katkılar sunacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, bir kez daha ülkemize hoş geldiniz diyor, ziyaretinizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.’’