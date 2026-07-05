  • BIST 14417.91
  • Altın 6276.79
  • Dolar 46.7615
  • Euro 53.5116
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Trafik Kazası ve Araç Yangını

» »
05.07.2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa–Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir araç tamamen yandı.
Trafik Kazası ve Araç Yangını

Barkın DEDE (E-21), yönetimindeki ZJ 809 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Turunçlu–İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solunda bulunan bariyerlere, ardından da sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Araç, çarpışmaların ardından orta refüj içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası alev alan araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Girne-Alsancak Çevre Yolunda Trafik Kazası: 1 Sürücü Yaralandı05 Temmuz 2026 Pazar 13:05
  • Zümrütköy'deki Ani Ölümün Nedeni Belli Oldu05 Temmuz 2026 Pazar 13:00
  • 431 sürücü hakkında yasal işlem05 Temmuz 2026 Pazar 12:56
  • Hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 17 Temmuz'a kadar uzatıldı03 Temmuz 2026 Cuma 14:46
  • Mavideniz Cinayeti Davasında Sanıklar Tüm İthamlardan Suçlu Bulundu03 Temmuz 2026 Cuma 13:01
  • KHK, I. Derece Servis Sorumlu Hemşiresi terfi sınavı sürecini yeniden başlattı03 Temmuz 2026 Cuma 12:44
  • KAMU-İŞ Genel Kurulu'nda Ahmet Serdaroğlu Yeniden Başkan Seçildi02 Temmuz 2026 Perşembe 21:04
  • Lefkoşa’da Otobüs Ofisinde Hırsızlık: 1 Tutuklu02 Temmuz 2026 Perşembe 15:28
  • İskele-Boğaz’da Ani ve Gayri Tabii Ölüm: Otopsi Sonucu Açıklandı02 Temmuz 2026 Perşembe 15:21
  • Sedat Sönmez'in Ölüm Nedeni İleri Tetkiklerle Belirlenecek02 Temmuz 2026 Perşembe 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti