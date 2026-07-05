Trafik Kazası ve Araç Yangını

Barkın DEDE (E-21), yönetimindeki ZJ 809 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Turunçlu–İnönü kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solunda bulunan bariyerlere, ardından da sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Araç, çarpışmaların ardından orta refüj içerisinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan sürücü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza sonrası alev alan araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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