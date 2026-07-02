Lefkoşa’da Otobüs Ofisinde Hırsızlık: 1 Tutuklu

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 21 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen olayda, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından bir şahsa ait çanta, içerisindeki iki adet cep telefonu ve 1.300 TL nakit para çalındı.
Olayın polis bilgisine gelmesinin ardından başlatılan geniş çaplı ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen N.T.L. tespit edilerek gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.
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