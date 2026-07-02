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Lefkoşa'da elektrik keisntisi

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Bandabuliya bölgesinde iki saatlik elektrik kesintisi gerçekleşecek
Lefkoşa'da elektrik keisntisi

Lefkoşa’da 09.00 ile 11.00 arası Uray Sokak ve Bandabuliya bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, 2 saatlik kesintinin yarın elektrik şebekesinde yapılacak çalışmadan kaynaklı olacağı belirtildi.

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