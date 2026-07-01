Veclal Gündüz, KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürü oldu

Bakanlar Kurulu, görev süresi sona eren İnanç Babaliki’nin yerine, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Veclal Gündüz’ün KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak atanmasına karar verdi.
KKTC Kalkınma Bankası’nda genel müdürlük görevine yeni atama yapıldı.
Bakanlar Kurulu, 7 Nisan 2021 tarihli karar ile KKTC Kalkınma Bankası Genel Müdürü olarak atanan İnanç Babaliki’nin görev süresinin 7 Nisan 2026 tarihi itibarıyla sona ermesi nedeniyle yeni görevlendirme kararı aldı.
Alınan kararla, Genel Müdür mevkiine Veclal Gündüz atandı.
Atamanın, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
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