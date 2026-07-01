Kar-İş: Hükümete Salı gününe kadar süre verdik, ödeme yapılmazsa eylem yapacağız

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, hükümete öğrenci taşımacılığı ödemelerinin yapılması için salı gününe kadar süre verdiklerini belirterek, ödeme yapılmaması halinde yeniden eylem başlatacaklarını açıkladı.

Topaloğlu, “Hükümete salı gününe kadar süre veriyoruz. Ödemeler bu süre içinde yapılmazsa üyelerimizle birlikte demokratik eylemlerimizi yeniden hayata geçireceğiz. Kimse sabrımızı sınamasın” dedi.

Öğrenci taşımacılığı ödemelerindeki belirsizlik sürerken, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu hükümete sert sözlerle yüklendi. Verilen taahhütlerin bir kez daha yerine getirilmediğini vurgulayan Topaloğlu, taşımacıların sabrının tükenme noktasına geldiğini belirterek, hükümetin emekçiyi oyalamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdikleri eylem sırasında Maliye Bakanı Özdemir Berova’ nın öğrenci taşımacılığı ödemelerinin 8 Mayıs Cuma günü yapılacağı yönünde açıklama yaptığını hatırlatarak, aradan geçen süreye rağmen taşımacılara geriye dönük sadece mart ayı ödemesi yapıldığını söyledi.

Gelinen noktada Bakan Berova’nın sadece bir kez değil, defalarca verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan Topaloğlu, “Artık yalan değil, yalanlar söylenen bir dönemden geçiyoruz. Bakan yine ve yeniden sözünü tutmadı. Taşımacılar verilen vaatlerle oyalanıyor” ifadelerini kullandı.

Sürecin sorumluluğunun yalnızca Maliye Bakanlığı’na yüklenemeyeceğini belirten Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bu konuda sorumluluk taşıdığını söyledi. Taşımacıların her gün binlerce öğrenciyi okullarına güvenli şekilde ulaştırarak eğitim hizmetinin kesintisiz sürmesine katkı sağladığını ifade eden Topaloğlu, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı’nın da yaşanan ödeme krizine kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguladı.

“Biz öğrencilerimizi okullarına taşıyarak eğitim sisteminin önemli bir parçasını oluşturuyoruz. Eğitimin aksamaması için fedakârca görevimizi yerine getiriyoruz. Aynı hassasiyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın da göstermesi ve sorunun çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor. Hükümet bir bütündür. Kimse topu birbirine atmasın. Ortada yerine getirilmeyen bir yükümlülük varsa bunun sorumluluğu hükümetin tamamına aittir” dedi.

Topaloğlu, sektör çalışanlarının emeğinin karşılığını alamadığını belirterek, “Biz öğrencilerimize ve onların eğitimine büyük saygı duyuyoruz. Ancak hükümet, emekçinin alın terine aynı saygıyı göstermiyor. Verilen hizmetin bedelinin zamanında ödenmesi en temel haktır” diye konuştu.

Yaz tatili döneminin kendileri açısından bir dinlenme değil, hak arama süreci olacağını ifade eden Topaloğlu, “Tatil dönemi bizim için eylem dönemidir. Anlaşılan o ki hükümet edenler, emeğin karşılığını vermek yerine Kar-İş’in başkenti kilitlemesini istiyor. Biz bunu arzu etmiyoruz ancak üyelerimizin hakkını almak için her türlü demokratik mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sektör çalışanlarına da birlik ve dayanışma çağrısında bulunan Topaloğlu, “Birlik olursak emeğimizin karşılığını alacağız. Alın terimizin hakkını vermeyenler, bunun hesabını verecektir. Tüm meslektaşlarımızı bu mücadelede omuz omuza durmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.