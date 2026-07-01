Koop-Sen'den Koop-Bank'ta grev uyarısı

Yönetim kurulu adına yazılı açıklama yapan Tuğsal, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop-Bank) ile 2025-2026 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi'nin yaklaşık bir buçuk yıldır imzalanmadığını açıkladı

Yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Banka Yönetim Kurulu ile Genel Müdürlüğün olumsuz tutumu ve yürürlükteki sözleşmede değişiklik yapma talepleri nedeniyle sürüncemede bırakıldığını kaydetti.

Tuğsal, bu süreçte hayat pahalılığı nedeniyle sözleşmedeki birçok ödeneğin değerini yitirdiğini ve çalışanların mağdur edildiğini ileri sürdü.

Tuğsal, geçen yıl haziran ayında istihdam edilen 30 personelin bankanın asli kadrolarına geçirilmesinin yasalara aykırı şekilde engellendiğini iddia ederek, yeni Toplu İş Sözleşmesi'nin imzalanması için işe yeni alınacak personelin başlangıç maaşlarının üç barem düşürülmesi, ihtiyat sandığı yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapılması ve maaş ile özlük haklarının bu doğrultuda düzenlenmesinin şart koşulduğunu savundu.

Çalışma Dairesi'nin yapılan şikayetlere rağmen konuya duyarsız kaldığını ve sendikanın şikâyetlerinin dikkate alınmadığını söyleyen Tuğsal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'ndan talep ettikleri randevuya da yanıt alamadıklarını iddia etti.

Tuğsal, olası grev nedeniyle bankada yaşanabilecek mağduriyetlerin sorumluluğunun Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu'na ait olacağını da ifade etti.