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Gazimağusa Belediyesi, Othello Kalesi yanındaki parkın ikinci etap çalışmalarını sürdürüyor

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Gazimağusa Belediyesi, Othello Kalesi yanında yer alan park alanının ikinci etap çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Gazimağusa Belediyesi, Othello Kalesi yanındaki parkın ikinci etap çalışmalarını sürdürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarihi doku ile sosyal yaşam alanlarını bütünleştirmeyi amaçlayan proje kapsamında, ilk etabı tamamlanarak halkın kullanımına açılan parkın ardından ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

 

Uluçay: “Kültürel mirasımıza sahip çıkarken, kentimize yeni, nitelikli ve yaşanabilir alanlar kazandırmaya devam edeceğiz.”

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, devam eden ikinci etap park projesinin iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi iş birliğinde yürütüldüğünü belirterek, projenin tarihi çevrenin korunması ve kamusal yaşam alanlarının güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Othello Kalesi yanında ilk etapta tamamlanarak halkın kullanımına açılan parkın kısa sürede kent sakinleri ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği bir yaşam alanına dönüştüğünü kaydeden Uluçay, özellikle gelin ve damat adaylarının fotoğraf çekimleri için bölgenin tercih edildiğini ifade etti.

Bunun parkın kent yaşamına kattığı değeri ortaya koyduğunu belirten Uluçay, Gazimağusa’nın tarihi mirası ve kültürel zenginlikleriyle özel bir kent olduğunu söyledi.

Yeni park alanının yanı sıra, yakın zamanda Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik Çevre Bakanlığı tarafından restore edilerek ziyarete açılan Deniz Kapısı’nın da bölgeye ilgiyi artıracağına inanç belirten Uluçay, “Gazimağusa Belediyesi olarak kültürel mirasımıza sahip çıkarken, kentimize yeni, nitelikli ve yaşanabilir alanlar kazandırmaya devam edeceğiz.” dedi.

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