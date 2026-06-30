Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Gazeteci-yazar Sevgül Uludağ'ın cenazesi nedeniyle bugün yapılması planlanan denetim gündemli birleşim iptal edilirken, Meclis yaz tatiline girdi. Genel Kurul'un bir sonraki birleşimi 1 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da yapılacak.
KRİTİK YASALAR KABUL EDİLDİ
Genel Kurul'da Finansal İşlemler Vergisi Yasa Tasarısı, 25 kabul ve 8 ret oyuyla kabul edildi.
Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edilirken, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise 26 kabul ve 6 ret oyuyla yasalaştı.
Tüketicileri Koruma (Değişiklik) Yasa Tasarısı da 26 kabul ve 5 ret oyuyla Meclis'ten geçti.
SİVİL HAVACILIK YASASI TARTIŞMA YARATTI
Sivil Havacılık Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken CTP Milletvekili Filiz Besim, müdürlük için İngilizce yeterlilik şartının düşürülmesini eleştirerek düzenlemeyi "adamına göre yasa" olarak nitelendirdi.
Besim'in konuşmasının ardından yasa oy çokluğuyla kabul edildi.
POLİSİ GÜÇLENDİRME YASASI OY BİRLİĞİYLE GEÇTİ
Genel Kurul gündemine alınan Kıbrıs Türk Polisini Güçlendirme Yasa Tasarısı, CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin eleştirilerinin ardından yapılan oylamada 30 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
MECLİS 1 EKİM'DE YENİDEN TOPLANACAK
Genel Kurulun tamamlanmasının ardından Meclis yaz tatiline girdi. Gazeteci Sevgül Uludağ'ın cenazesi nedeniyle bugünkü birleşim yapılmayacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni yasama döneminin ilk toplantısını 1 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da gerçekleştirecek.
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