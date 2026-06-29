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Açık artırmayla araç satışı yapılacak

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarı ve Karayolları Dairesi’nde açık artırma usulüyle araç satışı yapılacak.
Açık artırmayla araç satışı yapılacak

Daire’den yapılan duyuruda, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarında 2 Temmuz Perşembe günü, açık artırma usulüyle salon, kapalı van, çift kabin, Land Rover ve iş aracı satışı yapılacağı belirtildi. Satışların peşin (nakit) ve çek karşılığı yapılacağı, çekle ödeme yapılması halinde, çekin karşılığı bankadan tahsil edilmesine müteakip malın teslim edileceği belirtildi. Satış 16.00’da başlayacak.

Duyuruda ayrıca 3 Temmuz Cuma günü de saat 10.00’da, Karayolları Dairesi’nde (Lefkoşa) lastikli yükleyici (Loder) satışa çıkarılacağı belirtildi.

Daha fazla bilgi Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü’nden alınabilir.

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