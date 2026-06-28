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Arıklı başka Üstel başka! Hükümette Ercan çatlağı!

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Üstel, son günlerde kamuoyunda tartışılan Ercan Havalimanı’nın iç hat statüsü” tartışmalarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaparak, Ercan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanı olduğunu ve bu statüsünü koruyacağını vurguladı.
Arıklı başka Üstel başka! Hükümette Ercan çatlağı!

Başbakan Ünal Üstel, son günlerde kamuoyunda tartışılan Ercan Havalimanı’nın iç hat statüsü” tartışmalarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaparak, Ercan’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanı olduğunu ve bu statüsünü koruyacağını vurguladı.

Başbakan Üstel'in açıklaması şöyle:

“Ercan Havalimanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanıdır ve öyle de kalacaktır.

Bunun aksini ima eden, düşündüren ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin bir iç hat havalimanına dönüşeceği yönündeki değerlendirmeler yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Hükümet ortaklarımızla hedefimiz; bilet fiyatlarını düşürmek, vatandaşlarımızın daha uygun maliyetlerle seyahat etmesini sağlamak ve yeni uluslararası uçuş imkanlarını artırmaktır. 

Ercan, bizim için sıradan bir havalimanı değil, devletimizin dünyaya açılan en önemli egemenlik kapılarından biridir.

Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğümüz teknik çalışmaların amacı, uçuş maliyetlerini iç hat seviyelerine yaklaştırarak vatandaşlarımız lehine ekonomik avantaj sağlamaktır. 

Henüz hükümetimizin önüne bu konuda gelmiş herhangi bir rapor da bulunmamaktadır. 

Çalışmalar tamamlandığında gerekli değerlendirmeleri hem hükümet ortaklarımızla yapacak hem de  kamuoyunu şeffaf şekilde bilgilendireceğiz.”

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