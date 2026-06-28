  • BIST 14274.02
  • Altın 6129.23
  • Dolar 46.5914
  • Euro 53.073
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAEuropol toplantıları Güney Kıbrıs’ta yapılıyor

Karşıyaka Açıklarında Balıkçı Teknesinde Patlama: İki Kişi Yaralandı

» »
Karşıyaka'da denizde balık avladıkları sırada bir balıkçı teknesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangında iki kişi yaralandı.
Karşıyaka Açıklarında Balıkçı Teknesinde Patlama: İki Kişi Yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Karşıyaka'da Sardunya Beach'in batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta bulunan balıkçı teknesinde, balık avı yapıldığı sırada muhtemelen tekne motorunun benzin deposundaki yakıt kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

Dört kişi yüzerek kıyıya ulaştı

Patlamanın ardından tekne kısa sürede alevlere teslim olurken, teknede bulunan dört kişi yüzerek karaya çıkmayı başardı.

Olayda teknede bulunan iki kişinin ayaklarında yanıklar oluştu. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tekne tamamen yandı

Yangın sonucu balıkçı teknesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Korsan taksicilik ile itham edilen zanlıya 136 bin TL ceza28 Haziran 2026 Pazar 08:40
  • Üstel: KKTC, Doğu Akdeniz’in yükselen yatırım merkezlerinden biri haline gelmiştir27 Haziran 2026 Cumartesi 14:31
  • Sahte vekaletnameyle iki aracı sattı, tutuklandı27 Haziran 2026 Cumartesi 11:57
  • Sarhoşluk ve rahatsızlık: İki kişi tutuklandı27 Haziran 2026 Cumartesi 11:26
  • 405 Sürücü rapor edildi27 Haziran 2026 Cumartesi 11:25
  • Gazimağusa'da iş kazası: 3 metreden düştü, beli kırıldı27 Haziran 2026 Cumartesi 11:24
  • AKPA’da Candan’dan taraflara Guterres’e destek çağrısı27 Haziran 2026 Cumartesi 10:38
  • Kişi: ‘’Lefkoşa’da Harmancı'yı Desteklemek Önemli Olasılıklardan Biri’’26 Haziran 2026 Cuma 15:32
  • Kamacıoğlu: Sanayi, hükümet programlarında somut hedeflerle yer almalı26 Haziran 2026 Cuma 15:31
  • Hava sıcaklığı 35-38 derece dolaylarında seyredecek...26 Haziran 2026 Cuma 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti