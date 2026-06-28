Gençlerin Objektifinden Kıbrıs, Bedesten’de Sanatseverlerle Buluştu

Gençlerin sanatsal üretimlerini görünür kılmak ve Kıbrıs'ın kültürel ile doğal zenginliklerini yaratıcı bakış açılarıyla yansıtmak amacıyla Dijital Kültür Derneği tarafından düzenlenen Gençlik Fotoğraf Sergisi, Lefkoşa Bedesten'de gerçekleştirilen açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

15-35 yaş arasındaki amatör ve profesyonel genç fotoğrafçıların "Kıbrıs ve Kültür", "Kıbrıs Manzaraları", "Kıbrıs'ta Günlük Yaşam" ve "Kıbrıs'ın Doğası" temalarında çektiği eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergi, gençlerin objektifinden Kıbrıs'ın farklı yüzlerini ortaya koyarken, adanın kültürel dokusunu ve doğal güzelliklerini etkileyici karelerle gözler önüne serdi.

Etkinlik; Atatürk Öğretmen Akademisi Fotoğrafçılık Kulübü, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü, Lefke Avrupa Üniversitesi Fotoğrafçılık Kulübü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Fotoğrafçılık Topluluğu, Bağımsız Gençlik Derneği, Genç Girişimci Kadınlar Derneği, Green Hub Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu ve Genç Hekimler Derneği'nin katkılarıyla hayata geçirildi.

Çok sayıda sanatsever, davetli ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşen açılışta sergilenen eserler büyük beğeni topladı. Genç fotoğrafçılara çalışmalarını sergileyebilecekleri önemli bir kültür-sanat platformu sunan organizasyon, aynı zamanda Kıbrıs'ın görsel hafızasına katkı sağlayan anlamlı bir etkinlik olarak değerlendirildi.