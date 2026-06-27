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Gazimağusa'da iş kazası: 3 metreden düştü, beli kırıldı

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Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede meydana gelen iş kazasında, ilaçlama yapan 33 yaşındaki işçi yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Gazimağusa'da iş kazası: 3 metreden düştü, beli kırıldı

Polisin açıklamasına göre, olay 26 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İşletmede ilaçlama yaptığı sırada dengesini kaybeden Ömer Şimşek (33), yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.

Kazada yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde belinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınan yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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