Gazimağusa'da iş kazası: 3 metreden düştü, beli kırıldı

Polisin açıklamasına göre, olay 26 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İşletmede ilaçlama yaptığı sırada dengesini kaybeden Ömer Şimşek (33), yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Kazada yaralanan Şimşek, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde belinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alınan yaralının tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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