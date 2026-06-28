Gazimağusa’da Sarhoş Şahıs Çevreye Rahatsızlık Verdi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olay 28 Haziran 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı'nda meydana geldi. A.S. (55), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada nefes örneği vermeyi reddetti.
Şahsın, makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevrede rahatsızlık yarattığı belirtilirken, polis tarafından suçüstü tutuklandığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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