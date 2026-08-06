  • BIST 13703.13
  • Altın 6528.5
  • Dolar 47.5869
  • Euro 55.0839
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Mağusa'da kim önde? İşte son anket sonuçları...

» »
GMB için yapılan son ankette hangi aday önde çıktı? İşte son anket sonuçları...
Mağusa'da kim önde? İşte son anket sonuçları...

GMB Anketinde Uluçay Açık Ara Önde

6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde seçim atmosferi giderek hareketlenirken, GMB Başkanlığı için yapılan son telefon anketinin sonuçları da ortaya çıktı. Ankete göre mevcut Başkan Dr. Süleyman Uluçay, rakiplerinin önünde açık ara ilk sırada yer alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre ikinci sırada UBP'nin adayı Koral Bozkurt bulunurken, üçüncü sırada ise bağımsız aday Derviş Karaca yer aldı.

Uluçay %50'nin Üzerinde

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, mevcut Başkan Dr. Süleyman Uluçay'ın destek oranının %50'nin üzerine çıkmış olması oldu. Bu oran, Uluçay'ın seçimi yeniden kazanabilecek seviyede bir desteğe ulaştığı yönünde değerlendiriliyor.

Bozkurt Partisinin Üzerinde Oy Alıyor

Araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu ise UBP'nin GMB Başkan adayı Koral Bozkurt'un kişisel oy oranının, UBP'nin aynı bölgede milletvekilliği seçimlerinde alması beklenen oy oranının üzerinde seyretmesi oldu. Bu durum, Bozkurt'un parti tabanının yanı sıra farklı seçmen gruplarından da destek aldığı şeklinde yorumlanıyor.

Karaca'nın Desteği Dikkat Çekiyor

Bağımsız aday Derviş Karaca'nın aldığı destek de anketin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından Karaca'nın oy oranının %10 bandına yaklaştığı belirtiliyor.

Seçim Yarışı Devam Ediyor

Yerel seçimler 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar GMB Başkanlığı için üç adayın yarışacağı açıklanmış durumda. Ancak seçim sürecinin ilerleyen dönemlerinde yeni adayların ortaya çıkabileceği, ayrıca siyasi partilerin adaylara vereceği olası destek açıklamalarının mevcut tabloyu değiştirebileceği değerlendiriliyor.

gmb_anket-001.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Zort: Patates Festivali her yıl daha da güçlenerek yoluna devam edecek01 Ağustos 2026 Cumartesi 13:31
  • Gazimağusa’da Otel Çalışanı Müşterilerden Tahsil Edilen 22 Bin 400 TL’yi Çaldı22 Temmuz 2026 Çarşamba 12:35
  • Gazimağusa'da Ev Baskını: Toplu Tabanca ve 30 Mermi Ele Geçirildi19 Temmuz 2026 Pazar 14:23
  • Palm Beach'te alkollü taşkınlık: Bir kişi tutuklandı18 Temmuz 2026 Cumartesi 10:57
  • Gazimağusa’da iki saatlik elektrik kesintisi15 Temmuz 2026 Çarşamba 08:33
  • GÜÇ-SEN, Gazimağusa Limanı’nda iki saatlik uyarı grevi yaptı03 Temmuz 2026 Cuma 12:33
  • Turizm Polisi Uygulaması Gazimağusa’da da hayata geçirildi02 Temmuz 2026 Perşembe 08:21
  • Gazimağusa’da Sarhoş Şahıs Çevreye Rahatsızlık Verdi28 Haziran 2026 Pazar 14:57
  • Gazimağusa'da Zehir ve Silah Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı26 Haziran 2026 Cuma 13:01
  • Mağusa Salamis yolunda asfaltlama başladı18 Haziran 2026 Perşembe 12:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti