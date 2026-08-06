Mağusa'da kim önde? İşte son anket sonuçları...

GMB için yapılan son ankette hangi aday önde çıktı? İşte son anket sonuçları...

GMB Anketinde Uluçay Açık Ara Önde

6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde seçim atmosferi giderek hareketlenirken, GMB Başkanlığı için yapılan son telefon anketinin sonuçları da ortaya çıktı. Ankete göre mevcut Başkan Dr. Süleyman Uluçay, rakiplerinin önünde açık ara ilk sırada yer alıyor.

Araştırma sonuçlarına göre ikinci sırada UBP'nin adayı Koral Bozkurt bulunurken, üçüncü sırada ise bağımsız aday Derviş Karaca yer aldı.

Uluçay %50'nin Üzerinde

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri, mevcut Başkan Dr. Süleyman Uluçay'ın destek oranının %50'nin üzerine çıkmış olması oldu. Bu oran, Uluçay'ın seçimi yeniden kazanabilecek seviyede bir desteğe ulaştığı yönünde değerlendiriliyor.

Bozkurt Partisinin Üzerinde Oy Alıyor

Araştırmada öne çıkan bir diğer bulgu ise UBP'nin GMB Başkan adayı Koral Bozkurt'un kişisel oy oranının, UBP'nin aynı bölgede milletvekilliği seçimlerinde alması beklenen oy oranının üzerinde seyretmesi oldu. Bu durum, Bozkurt'un parti tabanının yanı sıra farklı seçmen gruplarından da destek aldığı şeklinde yorumlanıyor.

Karaca'nın Desteği Dikkat Çekiyor

Bağımsız aday Derviş Karaca'nın aldığı destek de anketin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından Karaca'nın oy oranının %10 bandına yaklaştığı belirtiliyor.

Seçim Yarışı Devam Ediyor

Yerel seçimler 6 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Şu ana kadar GMB Başkanlığı için üç adayın yarışacağı açıklanmış durumda. Ancak seçim sürecinin ilerleyen dönemlerinde yeni adayların ortaya çıkabileceği, ayrıca siyasi partilerin adaylara vereceği olası destek açıklamalarının mevcut tabloyu değiştirebileceği değerlendiriliyor.